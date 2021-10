ASE Manfredonia, “dopo selezione”, a breve l’impiego di una quindicina di lavoratori

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia, 06 ottobre 2021. Sono stati contattati di recente da referenti della sede di Canosa di Puglia (BAT) della Lavorint, “azienda italiana leader nella fornitura di soluzioni integrate per la gestione delle Risorse Umane“, una quindicina circa di persone che dovrebbero essere impiegati a breve in attività correlate all’ASE di Manfredonia, municipalizzata in house del Comune sipontino, che svolge servizio di igiene urbana su tutto il territorio comunale.

E’ quanto appreso ufficialmente da StatoQuotidiano.it, in seguito a una richiesta di informazioni da parte di un gruppo di cittadini, che in passato hanno lavorato per conto della stessa Ase.

Come prassi, “e nel rispetto delle procedure di selezione”, di recente ASE SpA si è avvalsa di una decina di lavoratori stagionali per un periodo ricompreso tra giugno e settembre, con proroga fino alla prima settimana di ottobre. Gli stessi stagionali erano stati assunti, a tempo determinato, attraverso una selezione di un’altra agenzia interinale.

Per le persone invece contattate dalla Lavorint, sede di Canosa di Puglia, il periodo di impiego dovrebbe essere di 2 mesi, senza al momento conferme per eventuali proroghe. La mansione dovrebbe essere quella di operatore ecologico, per la raccolta differenziata, come indicano a StatoQuotidiano.it alcuni lavoratori. Si attendono conferme ufficiali.

Procedure in corso

A breve dovrebbero svolgersi le visite mediche, interessanti tutti i candidati selezionati e che hanno fornito la propria disponibilità alla Lavorint, dunque la firma dei contratti, il corso per la sicurezza, e dalla prossima settimana la partenza delle attività lavorative.

I candidati in questione (risultanti da un elenco fornito dalla stessa ASE all’agenzia) sono stati contattati di recente dalla Lavorint, sede di Canosa di Puglia, attraverso il proprio numero di telefono. Dunque, telefonicamente per avere contezza della disponibilità degli stessi candidati per la mansione, con successivo invio di e-mail indicanti la fissazione delle visite mediche.

“Quello che chiediamo all’agenzia interinale e alla stessa Amministrazione dell’ASE SpA (come risaputo l’attuale Amministratore Unico è il dottor Raphael Rossi,ndr) sono le modalità di selezione per queste nuove assunzioni a tempo determinato, le motivazioni correlate all’indicazione dell’elenco dei nominativi forniti all’agenzia interinale”, dicono alcuni lavoratori già impiegati in passato presso ASE a StatoQuotidiano.it. “Ci chiediamo le motivazioni della mancata comunicazione, se non fosse al contrario necessario diramare un bando pubblico, da parte dell’ASE e della sua Amministrazione”.

“Abbiamo un regolamento assunzioni, pubblicato regolarmente sul sito. A questo ci atteniamo”, è quanto dichiarato a StatoQuotidiano.it stamani dall’azienda ASE di Manfredonia. (QUI IL REGOLAMENTO INTEGRALE – “Regolamento per il reclutamento del personale” – ASE SPA).

Per quanto riguarda la Lavorint, sede di Canosa di Puglia, per ulteriori informazioni è stato richiesto alla testata giornalistica StatoQuotidiano.it l’invio di una e-mail ufficiale all’agenzia, con relativa indicazione delle informazioni correlate alla citata selezione.

Seguono pertanto aggiornamenti, per avere delucidazioni ufficiali in merito alle modalità di selezioni in questione.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it