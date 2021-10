Emiliano: “Sindaco Nardò deve dire che è antifascista”

Statoquotidiano.it, 6 ottobre 2021. (Ilfattoquotidiano.it) Su 21.080 votanti nel paese salentino, 15.408 hanno scelto Pippi Mellone: un plebiscito, per la gioia dei suoi ‘amici’ di Casa Pound ma pure del presidente pugliese che lo ha sostenuto. E ora dice: “Un amico leale, mi ha promesso che sarà attento a spiegare il suo processo di vita”. Negli scorsi anni il primo cittadino definì l’Anpi “un pericolo per la democrazia” e chiamò il ‘presente’ durante la commemorazione di Ramelli.

Un plebiscito, una vittoria bulgara che gli permetterà di avere di avere 20 consiglieri su 22. Ha raccolto il 74,08 delle preferenze, asfaltando – come aveva “promesso” con il consueto tono esuberante – gli avversari. Quasi cancellati: 21.080 votanti, 15.408 espressi per lui, Giuseppe Mellone detto Pippi.

Un trionfo, per la gioia dei suoi ‘amici’ di Casa Pound ma pure di Michele Emiliano, il presidente della Regione Puglia che lo ha sostenuto dopo l’appoggio ricevuto in senso opposto alle Regionali dello scorso settembre, quando un’assessora di Mellone si candidò nella lista civica del governatore e raccolse 6mila voti. Un “amico leale”, l’ha definito il governatore che pur di stargli accanto ha mandato in fibrillazione il Pd pugliese portando all’autosospensione il deputato Dario Stefano. Adesso puntualizza: “Da oggi deve avere la consapevolezza della grande responsabilità che questa vittoria ha comportato, e quindi da oggi, e questo me lo ha promesso al telefono, sarà molto attento a spiegare in verità il suo processo di vita e soprattutto a dire che lui condivide la seconda delle nostre stelle polari, che è l’antifascismo. Perché per stare vicino a me o si è antifascisti o non si può stare”.

Intanto Pippi Mellone rimane sindaco di Nardò, uno dei Comuni più popolosi del Salento. E mette in fila quali ragioni, a suo avviso, lo hanno portato al successo. Tanto per iniziare, dice, non ha “asfaltato” solo gli avversari: “Abbiamo asfaltato oltre 150 strade comunali”. E poi: “Abbiamo recuperato aree delle periferie, realizzato impianti sportivi, scuole e le piste ciclabili. Motivi di soddisfazione per i cittadini non sono mancati”.

E sulle polemiche che lo inseguono da tempo, si difende definendosi un sindaco “assolutamente civico”. Di certo le simpatie pendono verso destra, anche estrema. Vicino a Casa Pound, nel 2017 – quando era già primo cittadino – venne immortalato in un video mentre invitava i militanti di destra a schierarsi di fronte a lui per il “rito del presente” durante la commemorazione di Sergio Ramelli, il giovane studente militante del Fronte della gioventù ucciso nel 1975 a Milano. Nel febbraio 2020, una nuova polemica: in un post in un cui rendeva “onore ai martiri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata”, il sindaco si lanciò in un’invettiva contro l’Anpi Lecce: “Una sigla dietro la quale si nascondono uomini e donne fuori dal tempo e dalla civiltà. L’Anpi Lecce dev’essere chiusa al più presto, perché rappresenta un pericolo per la democrazia”. (Ilfattoquotidiano.it)