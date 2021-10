Questa particolarità operativa ha incentivato l’attivazione di cause “temerarie” e infondate da parte di taluni soggetti convinti di poter ottenere risarcimenti non dovuti non correndo alcun rischio e non sopportando nessun costo. Questo anche per via dell’errato convincimento che la magistratura tuteli sempre e solo la parte più debole di un procedimento.

In realtà non è così, la giustizia tutela chi subisce un danno materiale e morale chiunque esso sia e condanna chi lo ha provocato alla giusta pena o sanzione. La riprova di ciò è resa evidente dalla sentenza di condanna al pagamento immediato di tutte le spese, processuali e legali, per un totale di circa 15.000 euro, inflitta dal Tribunale di Foggia ad un ex paziente del San Francesco Hospital attore di una causa infondata intentata nei confronti di un nostro stimatissimo ortopedico e del nostro Ospedale.