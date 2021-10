Giannatempo: “Rispetto per il risultato, al ballottaggio faremo le nostre scelte”

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia, 06 ottobre 2021. “Grazie a tutti, rispettiamo il risultato e andiamo avanti per Cerignola. Innanzitutto grazie ai 5000 elettori che hanno scelto la nostra coalizione. Grazie per il loro affetto e per il loro coraggio. Non è stato facile attrezzare una campagna elettorale in poche settimane, ci abbiamo provato con tutte le nostre forze, ma probabilmente non siamo riusciti a raggiungere tutti con il nostro programma. Cerignola ha scelto ed è un risultato che va rispettato”. Lo scrive Antonio Giannatempo il giorno dopo il voto che ha decretato gli sfidanti per il ballottaggio a Cerignola, Metta e Bonito.

“Noi non ci sottrarremo al ballottaggio. Faremo le nostre scelte perché crediamo che la partecipazione sia un valore sempre. Un grazie infinito è per i candidati che hanno scelto di correre nelle nostre liste. Un gruppo di persone perbene che sapranno contribuire alla vita pubblica della nostra città. Ad maiora”.