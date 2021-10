Maneskin, nudi sui social per il nuovo singolo “Mammamia”

Foggia, 06/10/2021 – (corsera) Completamente nudi, coperti solo da stelline nere per non incappare nella censura dei social: sempre più famosi e sempre più spregiudicati, i Maneskin hanno postato alcuni scatti senza veli in vista dell’uscita del nuovo singolo «Mammamia», in arrivo venerdì 8 ottobre.

Il gruppo rock romano formato da Victoria De Angelis, Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi continua a cavalcare l’onda dell’enorme successo internazionale arrivato dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest e non accenna a porsi dei limiti, scatenando il tripudio dei fan.