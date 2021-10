Manfredonia, “Divieto assoluto di qualunque alimento in classe”

Manfredonia (Foggia), 06/10/2021 – “ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI UNO + MAIORANO” OGGETTO: Richiamo al Regolamento di Istituto e alla Circolare 4/21.22. Divieto introdurre alimenti all’interno della scuola e consegnare materiale didattico in ritardo.



In relazione all’oggetto, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di rispettare quanto previsto dal Regolamento di Istituto vigente, approvato con delibera del Consiglio di istituto n. 64 del 15/10/2019, e dalla Circolare 4/21.22 del 15/09/2021.



In particolare, l’art. 18 c. 14 del Regolamento dispone che “Non è consentito ai Genitori accedere ai locali della scuola per portare ai propri figli materiale didattico e/o merende dimenticate a casa”, mentre la Circolare richiamata dispone che “E’ fatto divieto assoluto di introdurre dall’esterno nelle aule alimenti di qualsiasi genere. Gli alunni consumeranno ciascuno la propria merenda porzionata personale nello spazio temporale dedicato. Sono vietati festeggiamenti in occasione di compleanni,

onomastici e ricorrenze varie”.





Si pregano, quindi, le SS.LL. di attenersi scrupolosamente alle norme sopra richiamate, in particolare relativamente al divieto di consegnare agli alunni materiale didattico nell’orario di svolgimento delle lezioni.



Si confida nella consueta, fattiva collaborazione”.





IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Domenico Zerella Venaglia