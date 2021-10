Torino, 06/10/2021 – (fanpage) È stata uccisa da numerose coltellate Carmen De Giorgi, la donna di 44 anni morta la scorsa notte a Luserna San Giovanni, nel Torinese. Il suo assassino l’ha colpita alle spalle dopo che lei ha rifiutato le sue avances come riferito dagli inquirenti a Fanpage.it. L’omicidio è avvenuto all’interno di un bar.

Colpita alle spalle da numerose coltellate che il suo assassino, il 34enne Hounaifi Mehdi le ha inferto dopo un suo rifiuto. È morta così Carmen De Giorgi, la donna di 44 anni, uccisa la scorsa notte nel piccolo comune in provincia di Torino di Luserna San Giovanni.

A scatenare la furia omicida dell’assassino, che ora si trova in carcere, è stato il rifiuto della vittima alle avances dell’uomo che ha impugnato il coltello, uno di quelli da cucina, con una lama di 30 centimetri e l’ha pugnalata alle spalle. Dopo si è scagliato contro due amiche della donna che erano lì con lei al tavolino del bar “Primavera” di via I Maggio, colpendole per fortuna in maniera non grave. Purtroppo per Carmen non c’è stato nulla da fare: è morta poco dopo e quando i soccorritori sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. (fanpage)