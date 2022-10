Come distinguere la mandragora dagli spinaci? “Attenzione alle foglie e alle bacche gialle”

FOGGIA, 06/10/2022 – «Oh, mamma mia. Che brutta storia!». Il professor Valerio Giaccone, esperto in sicurezza degli alimenti all’università di Padova, ne ha vista davvero tante. Compreso il caso di infezione da Listeria, il batterio che si trova nei formaggi a latte crudo e nella carne tritata (è di questi giorni il caso del batterio-killer ritrovato nei wurstel di pollo).

Ma sul recentissimo caso delle dieci persone intossicate nel Napoletano per aver mangiato delle mandragora, scambiandola per spinaci, non riesce a capacitarsi: «Sì, è vero, è possibile scambiare la mandragora per lo spinacio, anche perché può capitare che alcune piante velenose si mescolino a quelle normali. Ma episodi del genere possono accadere se si va per campi, in cerca di erbette. Ma non in un negozio, dove, se non sbaglio, è accaduto tutto questo».