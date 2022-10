Il Manfredonia ipoteca il passaggio in Coppa Italia Eccellenza: 2-0 al San Severo

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 06 Ottobre 2022

Al Comunale di San Ferdinando ( indisponibilità del Miramare n.d.r) il Manfredonia batte meritamente il San Severo per 2-0 nell’ andata del secondo turno di Coppa Italia Eccellenza pugliese, al termine di un incontro ben giocato e gradevole per il pubblico sugli spalti.

Avvio veemente dei sipontini con Giambuzz,i che al 2′ si vede annullare il gol del vantaggio per offside. La rete, però, arriva al 6′ con Potenza. L’esterno biancoceleste confeziona un vero e proprio gioiello. Tacco al volo orientato “alla Cassano”, palla a terra e rasoiata di sinistro, laddove Leuci non può arrivarci. Il San Severo ha l’occasione per pareggiare la contesa al 13′, con Cannarozzi che incorna ma coglie il palo, sugli sviluppi di calcio d’angolo. Dopo l’avvio di marca garganica, il match diventa più equilibrato. Ritmi godibili con il Manfredonia che si fa preferire nella circolazione di palla. Sinistro di Morra da fuori di prima intenzione, blocca Leuci. Al 29′ Triggiani conclude di sinistro, Leuci è pronto nella risposta. La retroguardia dei padroni di casa è attenta e concede pochissimo a Trotta e soci. Sul finire di gara, il centravanti del Manfredonia, Morra, ci prova di testa ma fuori bersaglio. Duplice fischio e squadre negli spogliatoi sul parziale di 1-0.

De Candia e Rufini ripartono con gli stessi effettivi nella ripresa. Grande chance per Triggiani al 58′, che tutto solo davanti a Leuci non angola e Leuci salva miracolosamente di piede. Il canovaccio del match non cambia, con il Manfredonia a spingere alla ricerca del raddoppio, sfondando soprattutto sugli esterni e ospiti a contenere e tentare qualche spunto in ripartenza. Nella fase centrale della seconda frazione di gioco la gara diventa più spezzettata, con nessuna occasione degna di nota sul taccuino, oltre alla solita girandola di sostituzioni. Marchionna smanaccia una punizione al 78′ e Colangione non trova la correzione vincente. Vito Morra, al 86′ ci prova al volo con un potente destro ma Leuci ancora una volta è bravo ad intervenire. L’ex estremo difensore del Manfredonia nell’occasione si infortuna ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Achik va via sulla destra, al 90′, assiste Morra ma il tiro a botta sicura è murato dalla retroguardia giallorossa. Lo stesso centravanti mette dentro un cross al 93′ che Stoppiello, per evitare il tap in dell’ accorrente Gissi, mette in porta per il clamoroso autogol finale che fissa il punteggio sul 2-0, ipotecando il passaggio del turno dei sipontini che comunque si deciderà nel ritorno del Ricciardelli, il prossimo 20 ottobre.

Tabellini:

Manfredonia 1932: Marchionna(83′ Chironi), Conticchio(73′ Achik), Montrone, Fiorentino, D’Aiello, Lobosco, Giambuzzi, Cirillo (80’Salvatore), V. Morra, Triggiani (76′ Gissi), Potenza(83′ Bevilacqua).

San Severo: Leuci(87′ Carella), Rubino, Caruso, Morra A.(74′ Cordisco, 83′ Stoppiello), Iannicello, Colangione, Trotta, Salvemini( 90′ Liso), Siclari, Vespa (56’Botticelli), Cannarozzi.

Reti: 6’Potenza (M), 93′ aut. Stoppiello.

Ammoniti: Montrone(M), Morra A. (S), Morra V.(M)

Arbitro: sig. N.Rossiello

Assistenti: sigg. De Stena, D’ Aiello.

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 06 Ottobre 2022