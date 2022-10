Il mare di Manfredonia ancora più pulito. Arrivano i nuovi Collec’Thor

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 6 Ottobre 2022 – Una Manfredonia più pulita, un golfo più cristallino all’insegna della lotta all’inquinamento.

Una grande vittoria quella del Comune di Manfredonia che, primo tra i comuni di tutto il Centro e Sud Italia e grazie al lavoro del Vicesindaco e Assessore alla Transizione ecologica Giuseppe Basta e dei dirigenti e tecnici comunali, si è di recente aggiudicato un finanziamento di 22mila euro nell’ambito del progetto “MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions” – Programma di Cooperazione Europea INTERREG Italia Croazia 2014/2020.

Questo finanziamento ha permesso l’acquisto e relativa installazione di due Collec’Thor della linea Searial Cleaners dell’azienda Poralu Marine, due cestini del mare elettrici, di cui uno già installato e funzionante, posti al Porto Turistico di Manfredonia e alla Lega Navale. Queste macchine permetteranno il risucchio dei rifiuti gettati in mare, con una capienza di 100 kg ognuno. Il Comune di Manfredonia avrà poi il compito di effettuare il monitoraggio dei rifiuti, differenziarli e smaltirli, nell’ambito di una politica più green della città. Il tutto a costo zero per i cittadini.

Un’innovazione necessaria in attesa che l’uomo si accorga del immenso tesoro a sua disposizione e che possa trattare quest’ultimo come merita.

A cura di Piercosimo Zino