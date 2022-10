Ilaria, la studentessa foggiana che già insegna: “Non pensavo di iniziare così presto”

FOGGIA, 06/10/2022 – Nel lasso di un anno di tempo è passata dal banco di scuola alla cattedra: la storia di Ilaria Agricola, 19 anni (ne compirà 20 il prossimo mese di novembre), che da un paesino del Foggiano è arrivata nel capoluogo dorico per svolgere entrambe le mansioni.

Non si tratta di un record assoluto a livello nazionale, ma quasi, resta la straordinarietà del risultato. La Agricola è iscritta al secondo anno della facoltà di biologia molecolare all’Università Politecnica delle Marche e da poche settimane ha iniziato il suo lavoro di insegnante all’istituto professionale Podesti-Calzecchi Onesti. La sua prima scelta è molto chiara: “Sin dai primi anni delle superiori – racconta al Carlino la 19enne di Torremaggiore (Foggia) – ho avuto la passione dell’insegnamento e certo non immaginavo che la mia carriera di docente iniziasse così presto.

È durante il terzo anno delle Superiori che ho iniziato a maturare l’idea di poter insegnare, ma ripeto, mai avrei immaginato che ciò accadesse così in fretta. Quando ero in terza superiore, ricordo che mia zia mi spinse a iscrivermi nelle graduatorie. Mi disse ‘fallo, non hai nulla da perdere, intanto sei nella lista’. A inizio settembre, circa un mese fa, la grande sorpresa quando mi è arrivata la telefonata dell’istituto superiore Podesti. È stata un bella sensazione, ora farò il possibile per portare avanti questa esperienza”.