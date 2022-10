Puglia, 13enne trovata ubriaca in strada: genitori denunciati

LECCE, 06/10/2022 – Ubriaca, barcollava e faceva fatica a tenersi in piedi, aveva conati di vomito e non respirava bene. Rischiava di collassare. In uno stato del tutto confusionale, una ragazzina di 13 anni vagava nei giorni scorsi per le vie del centro storico di Taviano (paese dell’entroterra salentino, di poco più di 11mila abitanti).

A salvarla sono stati prima i carabinieri e poi i medici dell’ospedale di Gallipoli. La ragazzina è stata soccorsa dai carabinieri a Taviano, nel Leccese: era sola e non riusciva a reggersi in piedi e a respirare bene: è stata ricoverata in ospedale dove si è ripresa. Non vive in un contesto familiare degradato, nessun allarme prima di questo episodio. (repubblica)