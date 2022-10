Puglia, Arisa si arrabbia col sindaco sul palco: “Stia calmo, so fare il mio lavoro”

BARI, 06/10/2022 – Un ringraziamento fatto o mancato al comitato festa patronale è diventato terreno di scontro tra Arisa e il sindaco di Gravina in Puglia, Fedele Lagreca. Un confronto davvero inatteso.

È l’1 ottobre scorso e la cantante ha da poco terminato il suo concerto in occasione della festa patronale di San Michele Arcangelo in piazza Scacchi. È il momento dei fiori e dei saluti, quando il primo cittadino nel suo discorso ringrazia il comitato feste, probabilmente facendo un cenno ad Arisa. La vincitrice di Sanremo 2014, microfono in mano, non cede e conferma di aver fatto altrettanto. Ma il primo cittadino non è dello stesso avviso: “Non l’hai fatto. Ringraziali di nuovo”. Arisa però non ci sta: “Non mi deve insegnare come si fa il mio lavoro perché io li ho ringraziati. Quindi stia calmo, la ringrazio dei fiori e faccia il bravo che c’è San Michele”. Applausi della folla, per un video che in poche ore è rimbalzato sui social network. (repubblica)