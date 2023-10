3 Criptovalute più comuni accettate dai casinò Crypto

Il mondo dei casinò online sta riscuotendo sempre più successo, attraendo migliaia di giocatori. Il motivo è presto detto, giocare su questa tipologia di piattaforme non è più così complicato rispetto a qualche anno fa e la proposta d’intrattenimento è molto varia e valida. Certo, di base bisogna essere amanti del gioco d’azzardo, ma come hanno fatto questi siti a conquistare questo mercato ?

La risposta è più semplice di quanto si possa pensare. I casinò online da tempo si danno battaglia per fornire il miglior servizio possibile ai propri utenti e questo significa: bonus sempre più competitivi, servizio clienti preparato e disponibile, vasta scelta tra i metodi di pagamento, e tante altre features. Proprio per questo le piattaforme di gioco si stanno rendendo sempre più accessibili, arrivando ad accettare anche le criptovalute. Oggi, infatti, vogliamo parlarti di quali sono le 3 crypto più comuni che puoi trovare sui casinò online.

Crypto in breve

Prima di parlare di quali siano i siti che accettano come pagamento per i casino bitcoin o altre crypto, vediamo in breve di cosa sono. Le criptovalute sono delle monete digitali fuori da qualsiasi controllo statale o governativo. Bitcoin fu la prima, nel lontano 2008, a cui poi sono seguite molte altre.

Le criptovalute, soprattutto le prime, nascono con l’avvento delle blockchain, una sorta di catena di servizi digitali in cui ogni operazione e trasferimento è rappresentato da un calcolo matematico da risolvere. In cambio della risoluzione di questi “blocchi” gli utenti vengono premiati con una determinata criptovaluta appartenente a quella blockchain.

Le crypto e i casinò

Da quando è stata creata la prima valuta crypto ne sono seguite molte altre e questa tecnologia è andata man mano a migliorare e ad ampliarsi. Questo ha portato sempre più persone ad investire nell’universo delle valute virtuali. Per questo oggi vogliamo mostrarti quali sono le 3 criptovalute più accettate dai casinò online.

Bitcoin

La regina delle criptovalute, non poteva non esserci il suo nome in questa lista. Ad oggi il suo valore di mercato si attesta sui 27 mila dollari (25 mila euro). Una bella somma se si pensa che fino a qualche anno fa ne valeva il doppio.

ETH

ETH è la criptovaluta della blockchain Ethereum, maggior competitor di Bitcoin, e da tutti indicata come la seconda crypto per valore, 1600 dollari (1500 euro). È una delle blockchain più utilizzate e conosciute, e la sua tecnologia fa gola a tante aziende.

Lite Coin

Con un valore che si aggira intorno ai 60 euro, questa criptovaluta sta riscuotendo un notevole successo. Nata soltanto nel 2011, sta dimostrando ogni giorno di essere una solida realtà che può competere attivamente con i giganti sopracitati.

Il nuovo che avanza

I casinò hanno fin da subito prestato molta attenzione a questo nuovo fenomeno digitale, carpendone immediatamente le potenzialità. Infatti appena è stato possibile hanno aperto le loro porte a i possessori di criptovalute, almeno quelle più famose. Logicamente è un percorso ancora in costruzione e non tutte le piattaforme accettano ancora questi innovativi metodi di pagamento. L’importante è sottolineare la professionalità di alcuni siti che cercano di venire incontro in tutti i modi ai propri utenti. (nota stampa).