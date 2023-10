30 settembre 2023: da Manfredonia i popoli inquinati chiedono giustizia

Comunicato congiunto delle associazioni e dei comitati per la salute e l’ambiente delle comunità di Manfredonia, Marghera, Barga, Taranto, Napoli e Venafro.

Da Manfredonia, il 30 Settembre 2023, si è levato il nostro grido unanime per rivendicare la partecipazione delle popolazioni alle decisioni relative alla bonifica dei luoghi inquinati e alle scelte sulle iniziative economiche da realizzarsi nei propri territori: come delegazioni di

associazioni e comitati per la salute e l’ambiente delle comunità di Manfredonia, Marghera, Barga, Taranto, Napoli e Venafro, che lottano per tenere alta l’attenzione sull’inquinamento, manifestiamo la volontà di non essere lasciati soli dopo che la nostra terra è stata depauperata della vita.

Poco si è fatto per restituire giustizia alle popolazioni di queste realtà industriali: gli interventi di bonifica e rigenerazione sono ancora indietro e, in molti casi, a questo ritardo si sono sommati altri decenni di inquinamento che hanno continuato ad incidere sulla salubrità e sull’attrattività dei territori, così come sulla salute delle persone.

I territori inquinati devono essere risanati con una bonifica credibile in grado di rendere

possibile un modello diverso di economia che non sia a danno della salute.

Perciò rivendichiamo che questi siti siano considerati davvero di Interesse Nazionale, rendendo prioritarie le operazioni per il disinquinamento e che, laddove necessario e su indicazione dei territori interessati, siano nominate delle commissioni per il completamento delle bonifiche. Inoltre, rivendichiamo che le bonifiche siano vincolate ad un Patto Civico Territoriale stabilito tra cittadinanza e istituzioni e che i controlli relativi agli inquinanti presenti nel sottosuolo, in falda o nel mare, siano effettuati da enti terzi rispetto a quelli coinvolti nelle bonifiche, per avere dati aggiornati e attendibili su cui basare le attività di bonifica e di monitoraggio oltre il completamento delle bonifiche stesse.

Abbiamo il diritto di vivere in una terra sana e, dunque, pretendiamo che chi ha il compito

di sanare questi luoghi provveda a rendere effettivi i dettami della Costituzione.

Infine, poniamo la seguente questione: al Ministero sono considerati come siti inquinati solo i SIN, mentre noi abbiamo esperienza di numerose realtà fortemente inquinate che già presentano dati sulla salute gravissimi.

Questa disparità comporta l’esclusione dai finanziamenti, e non è la sola riserva o ambiguità che si viene a creare tra i diversi territori e tra le persone che li abitano. E importante costruire visioni condivise sulle scelte in materia di Salute e Ambiente, che apre strade utili a mettere in atto pratiche politiche nuove spingendo lo sguardo oltre i confini di un singolo territorio, e permette di trovare, scoprire e scambiare saperi, competenze e solidarietà necessari per poter resistere, non più in solitudine ma all’interno di una voce plurale, e la partecipazione dal basso può essere una vera leva di lotta, elemento essenziale senza il quale qualsiasi azione di monitoraggio o bonifica e qualsiasi scelta economica sul territorio rischiano di diventare mera mistificazione.