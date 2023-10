Alla Fiera di Bruxelles il nuovo autobus elettrico prodotto a Foggia

FOGGIA – Iveco Group e Hyundai Motor Company hanno presentato oggi a Busworld 2023, a Bruxelles, il primo Iveco Bus E-Way H2. il nuovo autobus elettrico a celle a combustibile a idrogeno è l’ennesimo risultato concreto – spiega Iveco – della proficua partnership annunciata dalle due società nel marzo 2022 e riflette il loro impegno ad accelerare la transizione verso una mobilità e un trasporto a zero emissioni nette di carbonio.

Il nuovo modello amplierà la gamma di soluzioni urbane a zero emissioni di Iveco Bus, che già comprende veicoli elettrici a batteria (Bev – Battery Electric Vehicles) di ultima generazione.

L’ E-Way H2 è un autobus urbano a pianale ribassato lungo 12 metri, dotato di un motore elettrico da 310 kW e di un avanzato sistema di celle a combustibile fornito da Htwo, marchio di Hyundai Motor Group per l’idrogeno basato su sistemi di celle a combustibile. «Crediamo fermamente che questa fonte di energia sia uno dei pilastri fondamentali per realizzare una società sostenibile e siamo lieti di condividere questa visione con il nostro partner Iveco Group.

La novità che presentiamo oggi costituisce un altro esempio concreto della nostra solida partnership e del nostro impegno per accelerare la trasformazione verso le zero emissioni del settore», afferma Ken Ramirez, executive vice president e head of Global Commercial Vehicle & Hydrogen Business di Hyundai Motor Company.

Questa entusiasmante pietra miliare nel nostro percorso verso la sostenibilità è il risultato della riuscita collaborazione con Hyundai Motor Company e dimostra che, unendo le nostre forze, possiamo promuovere un sistema di trasporto delle persone che sia rispettoso dell’ambiente, aiuti a combattere il cambiamento climatico e crei un futuro più sano per le generazioni a venire«, commenta Domenico Nucera, president della Bus Business Unit di Iveco Group. L’ E-Way H2 sarà prodotto negli stabilimenti Iveco Bus di Annonay (Francia) e Foggia (Italia). Lo riporta il sito motori.ilmessaggero.it.