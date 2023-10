Foggia. Conte davanti alla tabaccheria di Francesca Marasco, uccisa durante una rapina

FOGGIA – Giuseppe Conte è arrivato poco fa nel capoluogo dauno per la due giorni di propaganda elettorale a sostegno della candidata Sindaca del centrosinistra, Marida Episcopo, in corsa per le elezioni del 22 e 23 ottobre. Stasera il comizio al quartiere Cep, mentre domani Conte sarà al Mercato Rosati e poi a Candelaro. Oggi la visita alla Dia (Direzione investigativa antimafia) in via da Zara. Il leader del M5S ha voluto fermarsi anche sul luogo dell‘omicidio della tabaccaia di Foggia, Francesca Marasco, uccisa a coltellate a Foggia il 28 agosto scorso nel suo negozio durante un tentativo di rapina. Ha poi incontrato i familiari della tabaccaia uccisa.

(FOTO E VIDEO ENZO MAIZZI)

Ecco le sue dichiarazioni all’esterno della sede della Direzione Investigativa Antimafia.

«Ho visto che come sempre quelli che ci voltano la faccia e girano il più delle volte la testa dall’altra parte sono Paesi che il nostro governo accarezza come amici». Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, a Foggia per un appuntamento elettorale in vista delle elezioni del 22 e 23 ottobre a sostegno del candidato sindaco del Campo largo progressista Maria Aida Episcopo alla domanda sulla questione migranti.

«Si conferma il fatto che, purtroppo, quando si hanno delle ambiguità poi non si riescono a raggiungere dei risultati, perché non puoi dire che fanno bene a difendere i loro interessi nazionali gli amici politici e poi, allo stesso tempo, ti batti per accordi di redistribuzione efficaci nel segno della solidarietà europea. Il governo italiano deve chiarirsi le idee».

«Non accetteremo mai che una legge di civiltà assolutamente necessaria nel nostro Paese, come il salario minimo, per quasi 4 milioni di lavoratrici e lavoratori possa essere affossata «. Così il leader dei M5S, Giuseppe Conte, a Foggia alla domanda dei giornalisti sul salario minimo.

«Il governo può architettare tutti gli espedienti, può anche riscoprire l’assoluta indispensabilità del Cnel di Brunetta ma non cambierà assolutamente nulla. Per quanto ci riguarda domenica sarà la giornata del firma day in tutta Italia. Ci saranno banchetti ed io sarò presente in diverse città. Girerò per rafforzare questa spinta, questa grande richiesta da parte delle società civili che hanno capito che è una battaglia di civiltà per la giusta retribuzione. Sfidiamo il governo nella sua posizione negazionista».

«A me non parlate delle formule di campo largo. Per il M5S esiste solo il campo giusto». Così Giuseppe Conte, leader del movimento cinque stelle, a Foggia questo pomeriggio ha risposto alla domanda dei giornalisti se il campo largo progressista proposto in città con la candidata sindaco Maria Aida Episcopo potesse essere riproposto anche in altre realtà della regione Puglia come Bari e Lecce.

«Campo giusto significa che valutiamo le proposte, se ci sono le condizioni possiamo anche condividere una battaglia con altre forze politiche che ci rassicurino in termini di serietà ed impegno, anche di protagonisti ovviamente di interpreti che propongono, per affrontare queste battaglie, la massima affidabilità. A Foggia queste condizioni si sono realizzate. Le nostre battaglie sono state ben apprezzate da un’ampia coalizione. Quindi, abbiamo un campo giusto non un campo largo. Il movimento è per allargare il campo. Noi siamo molto ambiziosi. Non per consegnare il campo ad una coalizione. Un mero cartello elettorale».