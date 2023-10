L’Italia e il Centro. Il rapporto burrascoso fra Renzi e Calenda (I parte)

Come è evidente la situazione politica italiana non è chiarissima e soprattutto gli elettori più moderati e liberali, non si riconoscono negli opposti estremismi, ormai perennemente in guerra per motivi di carattere ideologico, nonché portatori di visioni politiche esasperate, oltre che inattuabili.

Volendo menzionare come esempio le proposte maggiori si pensi al blocco dei porti, oppure al salario minimo, figurarsi le altre. Quindi, è ovvio che l’attuale governo di destra, eviti accuratamente le vere e profonde riforme di cui il paese avrebbe assoluto bisogno, quali il fisco o la competitività o la giustizia, e tiri avanti come può con la normale amministrazione e nient’altro.

Nel frattempo, bisticcia con le liquefatte opposizioni, al solo fine di non scendere nei sondaggi. Di conseguenza, un elettore “moderato” non può che confidare nei partiti in cui maggiormente pensa di riconoscersi, cioè Italia Viva ed Azione. In realtà fra i moderati andrebbero annoverati anche il Partito di +Europa, che sfortunatamente è troppo modesto e quello di Forza Italia, che però è ossessivamente legato al suo vecchio leader ormai scomparso.

Quindi vive una perenne fase di transizione, fa parte di una maggioranza di destra di cui è succube e al momento non può considerarsi un partito moderato.

Detto questo, le vicissitudini che i due già citati partiti attualmente all’opposizione hanno vissuto alle scorse elezioni sono note a tutti. Si parte dall’accordo politico stretto da Azione assieme al blocco di centrosinistra, immediatamente sconfessato da Azione stessa e dal suo leader Calenda, che di seguito si sono legati ad Italia Viva ed assieme hanno affrontato le scorse politiche racimolando un numero di voti non trascurabile, valutati con il senno di poi.

Il problema è che subito dopo le elezioni medesime,tale ultimo accordo è esploso letteralmente ed è questo il tema da affrontare.

In campo politologico, vi è chi ritiene che le unioni di partiti raccolganomeno della somma dei singoli bacini elettorali.

D’altro canto, però, questo vale sulla breve distanza. Sulla lunga, le formazioni unitarie e che hanno il tempo e la comune volontà e perseveranza di radicarsi sul territorio, producono risultati decorosi e soprattutto rilevanti. In un paese che è stato in grado di condurre un partito politico del 4%, alla maggioranza relativa degli elettori, fino ad ottenere la presidenza del Consiglio dei ministri in carica, è evidente che questi risultati si ottengono a patto che si manifestino tre elementi indispensabili: una spregiudicata capacità aggregatrice, una leadership indiscussa fra i componenti dell’aggregazione medesima e una visione della società chiara, magari anche velleitaria, ma comprensibile. Detto questo è ovvio che il cosiddetto centro o i moderati o come si preferisce denominarli, non fanno difetto con riferimento al proprio programma politico più che condiviso e concreto.

D’altro canto, esistono enormiproblemi con riferimento alla leadership. Azione ed Italia Viva, come già ricordato, si sono presentati alle scorse elezioni uniti e sotto i vessilli di Calenda, il quale ha riconosciuto e sottolineato la generosità dell’altro leader ex presidente del Consiglio, cioè Matteo Renzi.Ma entrando nello specifico, già allora tutto questo suscitava numerose perplessità e per ragioni piuttosto ovvie.

Detta in parole semplici, Azione ed il suo leader Calenda, prima si sono alleati con il centrosinistra accusando Renzi delle peggiori nefandezze e slealtà, persino assecondando la peggiore politica italiana sovvertita per ben due volte, l’ultima con Draghi. Poi, però, hanno rinnegato quell’accordo e si sono alleati con lo stesso Renzi ed Italia viva, rigirando la frittata e dicendo che questi sarebbe cambiato perché generoso nel cedere la leadership.

Che rompere con il centrosinistra fosse necessario per lo stesso Calenda, perché avrebbe svolto il ruolo di sparring partner del Pd, nel mentre si beccava con Bonelli e Fratoianni, come i capponi di Renzi, significa solo che ci ha messo troppo a capirlo.

Il Pd ha abbandonato da tempo il riformismo, altrimenti si sarebbe tenuto stretto lo stesso Renzi e non lo avrebbe costretto alla rinuncia in malo modo. Se malmeno la mia consorte e lei fugge a gambe levate, non è che posso strillare di essere stato abbandonato, ed infatti, Renzi è stato usato e poi rifiutato dal PD, solo che lui è orgoglioso e furbo allo stesso tempo per rivendicarlo e fa finta di nulla.

Ma c’è dell’altro.

Una volta preso atto dell’errore madornale, Calenda non doveva costringerlo alla resa imponendo il suo nome sulla scheda elettorale, senza che questo producesse effetti deleteri, perché le leadership non si cancellano con un tratto di penna. A quel punto, la strana riconoscenza per il bel gesto, non solo apparve finta, ma anche inutile per quello che poi diventerà inevitabile. Molto più semplicemente avrebbe dovuto con Renzi trovare un nome terzo e mantenere con lui la leadership dopo aver riconosciuto l’errore.

Quindi di essere pronto a rialzarsi pagandone il prezzo con la rinuncia anche lui al nome sulla scheda,perché le questioni formali sono di secondaria importanza.Sarebbe stato un accordo simile a quello che fecero Salvini e Di Maio nella precedente legislatura,nominando Conte presidente del Consiglio.

Vero è che prima o poi ci sarebbe stata comunque la resa dei conti, ma questa è sempre inevitabile in politica ed almeno se la sarebbepotuta giocarecon calma e soprattutto senza sembrare un isterico presuntuoso.

In poche parole, si può essere buoni leader o anche pessimi, ma alla leadership non si può rinunciare, né si può costringere qualcuno a rinunciare, come non esiste la riconoscenza in politica o la generosità. Chi le rispolvera sta ingannando qualcuno o persino sé stesso, che è anche peggio.

Renzi lo ha sempre saputo, come sa che la leadership non consiste neanche solamente nella capacità di raccogliere da soli i voti, ma nella comune convinzione di tutti, che il leader medesimo sia tale.

Anche chi detesta, ad esempio, Renzi o Salvini o Conte, sa perfettamente che sono leader, magari di quattro gatti o di partiti oceanici, ma non cambia nulla.

Anche Calenda per certi versi è un leader, ma non ne comprende la responsabilità, altrimenti non sarebbe vittima della sua emotività.

Anzi rischia di mandare tutto in fumo, perché lui, Renzi, ancora una volta nell’immaginario collettivo si è dimostrato abile stratega. Ha salvato la sua minuscola forza politica con l’aiuto inconsapevole e magari anche controvoglia dell’utile “sempliciotto”, che in questo caso sarebbe lo stesso Calenda. Dopodiché nessuno metterà mai in discussione la competenzatecnica di quest’ultimo, sia amministrativache economica, tant’èche se lo sfidassesu questi argomenti vincerebbe, ma è evidente che in tema di strategia politica è accaduto il contrario.

In fin dei conti, se non si è ferrati di saldi di bilancio o rendimenti azionari, ci si affida ad un consulente esterno di cui le università abbondano. Ma se si è un tecnico, ci si può servire di un abile esperto di strategia, come tutti fanno, ma poi le decisioni deve prenderle comunque il leader, e sua ne è la responsabilità e non dello stratega, e se le abilità politiche del leader stesso sono mediocri cambia molto poco.

A cura di Lorenzo D’Apolito, 06 ottobre 2023