L’Italia e il Centro. Il rapporto burrascoso fra Renzi e Calenda (II parte)

(II – continua). Venendo all’oggi, è accaduto quello che tutti hanno previsto accadesse. Celebratesi le elezioni politiche, lo stesso Calenda ha subito preteso che i due gruppi di Italia viva ed Azione si unissero in una nuova formazione politica sotto la sua indiscussa egida, dopo che già vi era stata l’unione dei gruppi parlamentari, ed è successo il finimondo.

Ora, al di là della tempistica per cui non si capisce quale fretta ci fosse, e già questo denota una evidente impazienza ed insicurezza che ovviamente non rientrano nell’armamentario del leader. Ma soprattutto, vero è che nei patti preelettorali vi fosse la previsione del partito unico, da crearsi nei tempi giusti, ma non risulta affatto che il capo di questa nascitura forza sarebbe stato lo stesso Calenda.

Magari era davvero così negli accordi presi, ma diversa è la consapevolezza degli elettori. Loro innanzitutto hanno concluso che la rottura è nata non certo per la mancata volontà di creare il partito unico, ma a causa della scelta del leader.

Poi hanno dedotto che a far saltare il tavolo è stato proprio il leader di Azione, con improvvide dichiarazioni oltretutto intempestive, visto che non vi erano elezioni alle porte, e c’era tutto il tempo di trovare un accordo proficuo per entrambi. Infine, che lo ha fatto perché a suo dire secondo questi accordi il leader del neopartito saresti stato lui stesso e nessun altro.

Si ribadisce, gli elettori di questi accordi non possono saperne nulla con precisione, però né mai Renzi ha proferito verbo in questo senso, né mai lo ha fatto Calenda stesso prima delle urne, il che significa che non lo poteva fare, altrimenti sarebbe stato sconfessato.

Quindi,ormai per gli elettori la questione è chiara e neanche Calendasu questo potrebbe tornare,senza sembrare ulteriormente presuntuoso ed isterico, ed infatti evita il più possibile. Del resto, essere un leader significa anche rivestire il ruolo di primo combattente della forza politica che rappresenta, dunque pronto a battersi contro chiunque ed in qualsiasi momento ne contesti appunto la leadership, all’esterno o anche all’interno del partito stesso, qualunque fossero stati gli assetti politici predisposti antecedentemente.

Le leadership politiche non contendibili esistono solo nei paesi dittatoriali, ma in quel caso al gioco del trono o si vince o si muore, perché non esiste la sconfitta o la rivincita. Quindi, anche vi fossero stati accordi preesistenti sulla leadership, un qualsiasi neopartito ha tutto il diritto di metterla ai voti in qualunque momento se non la ritenga più opportuna e vincente. Dopodiché, le esigenze del paese rimangono tutte.

Vi è urgente bisogno di concretezza e moderatismo, cioè di una democrazia cristiana che, nonostante i suoi discutibili difetti ed ipocrisia, ad esempio sempre capace di nascondere le spietate lotte intestine, sappia comunque trovare un punto di incontro.

Quindi la volontà di mantenere la barra dritta verso i valori democratici e riformisti, nonostante le ossa rotte e i fegati spappolati.

A qualunque costo e qualunque prezzo vi sia da pagare, perché in questi venti di guerra ed economici,nulla può essere dato per scontato.

Se queste fossero le premesse, ancor peggio sarebbe giudicata la ritrosia di entrambi gli ormai acerrimi nemici, nel riallacciare i rapporti e portare a casa il partito unico di centro, come era nelle originali intenzioni.

Renzi, tra l’altro,ha già dimostrato diverse volte di essere in grado di farlo se necessario, pagandone il prezzo politico come è inevitabile. Ad esempio, quando si è dovuto alleare con Conte per battere un Salvini antioccidentale e filo puntinista lanciato verso il trionfo.

In tal modo vide dimezzarsi disgraziatamente i suoi voti nei sondaggi, per essere divenuto inviso ai moderati di destra, mentre altri lucravano per il solo fatto di mostrare una purezza immerita, visti i pericoli imminenti.

Questo fece la Meloni e il Partito di Fratelli di Italia per ovvie ragioni e la strategia si dimostrò vincente, mentre Calenda ne raccolse solo le briciole.

D’altro canto, visto che quest’ultimo è più avanti dell’altro nei sondaggi, almeno fino ad ora, potrebbe ragionevolmente approfittarne per raccogliere un accordo politico piuttosto vantaggioso in suo favore.

Se poi entrambi riuscissero a produrre un’azione combinata in grado di attrarre quello che resta del partito di Forza Italia o dei suoi elettori, male non farà. Anzi, forse si potrebbe aprire uno scenario inedito, in grado di mettere a tacere i sovranisti antioccidentali di destra e di sinistra in una volta sola, per tornare ad una sana democrazia dell’alternanza che attualmente appare inquinata.

Non importa il nome del leader, l’importante è chiudere il cerchio.

Probabilmente instaurare una capo fittizio non porterebbe molto lontano, tenuto conto delle virtù belliciste dei due contendenti; quindi, molto meglio sarebbe indicare un nome di spessore come quello ad esempio di Marattin, in grado di mediare opportunamente fra loro. Tra l’altro è l’unico al momento, persino prima di Renzi, a produrre una opposizione credibile all’attuale governo di centrodestra.

In ogni caso, Calenda e la sua formazione politica perderebbero tempo a inseguire un centrosinistra massimalista, velleitario etutto sommato nevrotico e che già di suo non ha per nulla una chiara e comune visione della società.

D’altro canto, un partito politico o coalizione di centro, che si presentassero compatti e con un progetto politico coerente, non solo sarebbero un vantaggio per le medesime forze politiche che la componessero o per la democrazia in generale, che pure non è un risultato trascurabile, ma anche per le altre formazioni o coalizioni politiche, che per questo sarebbero costrette a confrontarsi e ammodernarsi, volendo competere ad armi pari.

Viceversa, se tutti iniziano a ricorrere alla strumentalità e alla ideologia del populismo, si sviluppa una tragica spirale verso il basso che conduce alle conseguenze che tutti conoscono, cioè aggravamento dei problemi sociali e disillusione, come nel caso delle ultime elezioni politiche del 2018, ma anche alle precedenti. (II – fine).

A cura di Lorenzo D’Apolito, 06 ottobre 2023.