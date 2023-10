Open Day scavi di Siponto: orari di chiusura al traffico veicolare

MANFREDONIA (FOGGIA) – La chiusura totale al traffico veicolare di via Giuseppe di Vittorio, nel tratto compreso tra l’impianto semaforico di Siponto sino alla stazione Manfredonia – Ovest, il giorno 7 ottobre 2023 avverrà nelle seguenti fasce orarie : dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 (Ord. Dirigenziale n. 192/2023 del 4 Ottobre).

La strada che taglia in due l’area archeologica (e che si sovrappone al decumano massimo della città romana) domani (dalle ore 10 alle 13 e dalle per la prima volta nella storia sarà pedonale; si potrà arrivare agli scavi a piedi e in bicicletta, si potrà passare da una parte all’altra senza i pericoli delle auto che sfrecciano.