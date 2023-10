Ritrovato vivo dopo quattro giorni l’88enne scomparso a Rodi Garganico

Rodi Garganico (Foggia) – Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Michele De Felice, detto ‘Liberino’, l’88enne di Rodi Garganico che era scomparso da casa sua lo scorso 2 ottobre. L’uomo è stato ritrovato vivo oggi, in un terreno a circa 500 metri dalla sua abitazione, grazie alle ricerche coordinate dai carabinieri e dai vigili del fuoco, SAF, cinofili, e con il supporto di numerosi volontari.

L’anziano era uscito di casa intorno alle 12 di lunedì, senza dare alcuna spiegazione ai familiari, e da allora non si avevano più sue notizie. La denuncia di scomparsa era stata presentata dai parenti ai carabinieri, che avevano avviato le indagini e attivato un dispositivo di ricerca che ha coinvolto anche i vigili del fuoco e la protezione civile.

Per quattro giorni, le squadre di soccorso hanno perlustrato l’area della Strada Comunale della Croce, alla periferia della cittadina garganica, dove risiede l’anziano. Grazie all’ausilio di droni, cani e tecnologie specializzate, hanno individuato e battuto il perimetro in cui si riteneva potesse trovarsi l’uomo.

Oggi, intorno alle 17, la svolta: Michele De Felice è stato avvistato in un terreno agricolo, distante poche centinaia di metri dalla sua casa. I soccorritori sono intervenuti immediatamente e lo hanno raggiunto, constatando che si trovava in buone condizioni di salute, seppur disidratato e spaventato. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118, che ha valutato le condizioni dell’anziano e lo ha trasportato in ospedale per accertamenti.

La notizia del ritrovamento ha suscitato grande gioia e sollievo tra i familiari e gli amici di Michele De Felice, che lo attendevano con ansia. Anche l’Amministrazione comunale ha espresso la sua soddisfazione per il lieto fine della vicenda, ringraziando le forze dell’ordine, la protezione civile e tutti i volontari che hanno lavorato incessantemente per ritrovare l’anziano. “Un plauso alle decine di uomini e donne che hanno dimostrato grande professionalità e umanità, senza mai perdere la speranza di poter dare questa splendida notizia”, ha dichiarato il sindaco di Rodi Garganico.