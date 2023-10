E’ di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla provinciale 231, in direzione Foggia all’altezza dallo svincolo di Sovereto, frazione di Terlizzi, nel Barese.

La vittima è un uomo di 83 anni originario di Triggiano, in provincia di Bari che, secondo quanto emerso dai primi rilievi compiuti dagli agenti della polizia locale di Terlizzi, era alla guida di una delle due auto coinvolte nell’impatto.

L’utilitaria guidata dal pensionato per cause in fase di accertamento, dopo l’impatto con una berlina è finita contro il guardrail. Per l’83enne sono stati inutili i soccorsi del personale del 118 intervenuto.

Per estrarre l’anziano dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Si trova invece nel Pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria, il conducente dell’altra auto coinvolta, che ha riportato diversi traumi.

Lo riporta l’Agenzia ANSA