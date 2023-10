Studente soffoca con una patatina: la prof gli salva la vita

BARI – L’importanza di conoscere le manovre salvavita può fare la differenza, soprattutto in situazioni concitate come quella di ieri all’istituto Osa “Rita Levi Montalcini” di Molfetta. Il racconto arriva direttamente dalla docente che ha avuto la prontezza di intervenire quando ha preso atto della situazione di grave pericolo per un suo studente.

«Al cambio dell’ora tra una disciplina e l’altra, i ragazzi generalmente spiluccano qualcosa.

Un ragazzo ha ingoiato una patatina troppo voracemente. A un certo punto notiamo agitazione e vedo rosso fuoco, fin nei bulbi oculari perché non riusciva a respirare. Non ho perso tempo e ho agito». La professoressa aveva seguito proprio nei mesi scorsi la formazione, tenuta negli istituti scolastici dal “Progetto Assistenza“, e per questo non si è fatta trovare impreparata: «In passato sarei andata nel panico, ora non più. Ho toccato con mano l’importanza di sapere cosa fare in momenti così delicati». Lo riporta quotidianodipuglia.it.