UEFA Euro 2024, Emiliano al punto stampa con Gravina e Spalletti

BARI – Venerdì 13 ottobre, alle ore 19.00, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano parteciperà al punto stampa organizzato con la FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio nella sala stampa dello stadio San Nicola di Bari. All’incontro, che apre la conferenza di presentazione della partita Italia-Malta valevole per le Qualificazioni agli Europei del 2024, saranno presenti il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti.

La partita di calcio Italia-Malta, in programma sabato 14 ottobre allo stadio San Nicola (calcio d’inizio alle ore 20.45), segna il ritorno della Nazionale italiana a Bari a distanza di poco più di sette anni dall’ultima volta. Per l’occasione, la FIGC e la Regione Puglia, attraverso l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione, hanno siglato una collaborazione per la valorizzazione della Puglia come destinazione turistica e sportiva.

Il brand Puglia sarà al centro di azioni di comunicazione specifiche attraverso spot, ledwall, banner web e newsletter nello stadio gremito di tifosi, in televisione, ma anche attraverso i social media e le dirette sui canali ufficiali della FIGC, con diffusione mediatica dell’evento su scala nazionale. Il brand Puglia sarà presente anche a Coverciano, sede di ritiro della Nazionale italiana.

Le attività di promozione della Puglia rientrano nel Piano di Comunicazione nazionale e regionale della destinazione Puglia per il 2023.