Cerignola vola con un secco 3-0: la doppietta di Salvemini illumina Torre del Greco

Dopo una serie di risultati non soddisfacenti – due pareggi e una sconfitta interna contro il Potenza – l’Audace Cerignola ritrova il successo con una prestazione convincente, espugnando il campo della Turris con un netto 3-0. La partita, giocata allo stadio “Liguori” di Torre del Greco, ha mostrato un Audace determinato e incisivo, nonostante le numerose assenze, soprattutto in attacco, che avrebbero potuto condizionare l’andamento del match.

Il protagonista indiscusso dell’incontro è stato Salvemini, autore di una doppietta che ha spianato la strada alla vittoria dei pugliesi. L’attaccante ex Giugliano è stato una vera spina nel fianco per la difesa avversaria fin dai primi minuti: al 4’ ha sfiorato il gol colpendo una clamorosa traversa, dando un segnale delle sue intenzioni. Il gol del vantaggio, però, non si è fatto attendere troppo: alla mezz’ora di gioco, Salvemini è stato rapido nel ribattere in rete una conclusione di Russo respinta dal portiere Marcone, sbloccando così la partita e portando avanti l’Audace.

Nella ripresa, la squadra di Michele Raffaele ha mantenuto alta la concentrazione, rimanendo compatta e pericolosa in fase offensiva. Al 55’, Salvemini ha siglato il raddoppio con un’azione di pregevole fattura, confermando il suo ottimo stato di forma. Il suo secondo gol ha permesso ai pugliesi di gestire con maggiore tranquillità il resto della gara, mettendo in crisi una Turris incapace di reagire efficacemente.

Tredici minuti più tardi, al 68′, è arrivata anche la firma di Bianchini, entrato da pochi minuti. Per l’attaccante gialloblù, alla prima rete stagionale con la maglia del Cerignola, si è trattato di un gol di pregevole fattura: una potente conclusione dal limite dell’area che non ha lasciato scampo a Marcone. Con questa rete, l’Audace ha messo al sicuro il risultato, chiudendo definitivamente i conti con la squadra di casa e suggellando una prestazione solida su entrambi i lati del campo.

Per la Turris, allenata da Gaetano Conte, si è trattato di una gara difficile, con poche occasioni concrete per ribaltare il risultato. Nonostante la buona volontà e alcuni tentativi sporadici di Trotta e Giannone, la difesa dell’Audace, ben orchestrata da Saracco tra i pali e dai centrali Gonnelli, Visentin e Martinelli, ha saputo contenere le offensive dei campani. La girandola di cambi nella ripresa non ha sortito l’effetto sperato per la Turris, che ha chiuso la partita senza riuscire a trovare la via del gol.

Grazie a questa vittoria, l’Audace Cerignola sale a quota 15 punti in classifica, avvicinandosi sensibilmente al trio di testa composto da Monopoli, Picerno e Benevento, che comandano la graduatoria con 16 punti. Un successo che permette ai gialloblù di rimettersi in carreggiata dopo le recenti difficoltà e di guardare con maggiore ottimismo ai prossimi impegni. Il calendario ora prevede per la squadra di Raffaele un’altra sfida importante: tra cinque giorni, al “Monterisi”, il Cerignola ospiterà il Sorrento in un match che potrebbe ulteriormente consolidare la posizione della squadra nelle zone alte della classifica.

Quanto alla Turris, la sconfitta lascia l’amaro in bocca e apre a riflessioni su quanto sia necessario migliorare per evitare di incappare in altre prestazioni sottotono come quella contro l’Audace. La squadra di Conte resta ferma a 10 punti in classifica e sarà chiamata a un’immediata reazione per risalire la china nelle prossime giornate.

Il tabellino del match

Turris (3-4-2-1): Marcone; Ndiaye, Ricci (46’ Cocetta), Esempio; Scaccabarozzi, Casarini (46’ Morrone), Pugliese (59’ Ekuban), Parodi; Giannone (74’ Castellano), Nocerino (74’ Porro); Trotta. A disposizione: Iuliano, Fallani, Solmonte, Onofrietti, Desiato. Allenatore: Conte.

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Gonnelli, Visentin, Martinelli; Coccia, Paolucci (71’ Tentardini), Capomaggio, Tascone, Russo (85’ Sainz-Maza); Salvemini (85’ Faggioli), Ruggiero (64’ Bianchini). A disposizione: Greco, Fares, Parigini, Velasquez, Romano, Lorusso, Iurilli, Gagliano, Ianzano, Carrozza, Di Dio. Allenatore: Raffaele.

Arbitro: Gavini di Aprilia

Marcatori: 31’ Salvemini (AC), 55’ Salvemini (AC), 68’ Bianchini (AC)

Ammoniti: Casarini, Paolucci, Coccia, Morrone

L’Audace Cerignola, nonostante le numerose defezioni, ha dunque dimostrato grande solidità e cinismo, riuscendo a portare a casa tre punti preziosi in una trasferta insidiosa, con una prestazione che potrebbe rappresentare la svolta in questo inizio di stagione.

FONTE: https://www.tuttopotenza.com/