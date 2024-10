Mercoledì 9 ottobre, alle ore 10:00, la Sala del Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia ospiterà un evento culturale di grande rilevanza: “Ci vuole Pazienza”. L’iniziativa, che unisce arte, educazione e cinema, vedrà protagonisti gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara Pascoli Altamura, impegnati nella presentazione di un cortometraggio e di un’opera in stop-motion, realizzate nell’ambito del progetto “Biographic novel for educational cinema. Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”.

Il progetto, nato per promuovere l’uso del linguaggio cinematografico come strumento educativo, ha coinvolto attivamente gli studenti in un percorso formativo che li ha portati a confrontarsi con l’arte del fumetto e della narrazione per immagini. Attraverso l’apprendimento delle tecniche di animazione e di racconto audiovisivo, i giovani partecipanti hanno reso omaggio a un grande maestro del fumetto italiano: Andrea Pazienza.

L’evento si inserisce all’interno di un percorso educativo che intende avvicinare i giovani alla figura di Andrea Pazienza, uno degli autori più importanti e rivoluzionari del fumetto italiano. Nato a San Benedetto del Tronto e cresciuto a San Severo, Pazienza è stato un innovatore del linguaggio fumettistico, capace di raccontare con ironia e profondità il suo tempo. Il cortometraggio e lo stop-motion realizzati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara Pascoli Altamura di Foggia rappresentano un tributo alla sua opera, ripercorrendone il genio creativo e il segno distintivo che ha lasciato nel panorama artistico italiano.

All’evento parteciperà Marina Comandini, moglie di Andrea Pazienza, che offrirà la sua testimonianza personale e artistica, condividendo con il pubblico aneddoti e riflessioni sul percorso umano e professionale del marito. Accanto a lei, saranno presenti gli alunni protagonisti del progetto, i docenti che li hanno accompagnati in questo viaggio formativo e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo, Angela Maria Anna D’Arienzo. A impreziosire ulteriormente la manifestazione ci sarà il fumettista Giuseppe Guida, autore dei disegni originali che hanno dato vita al cortometraggio. Guida, noto per il suo lavoro nel mondo del fumetto e dell’illustrazione, ha collaborato attivamente con gli studenti, guidandoli nella creazione delle tavole e delle animazioni.

Oltre alla proiezione del cortometraggio, l’evento “Ci vuole Pazienza” offrirà al pubblico la possibilità di visitare una mostra allestita sempre presso Palazzo Dogana. L’esposizione presenterà le tavole originali realizzate da Giuseppe Guida per il progetto, insieme ai lavori creativi degli alunni dell’Istituto Santa Chiara Pascoli Altamura, ispirati all’opera di Andrea Pazienza. Sarà un’occasione unica per ammirare il talento dei giovani studenti e il loro modo di reinterpretare l’arte del maestro del fumetto, attraverso un linguaggio fresco e innovativo.

Il progetto ha potuto contare sulla collaborazione di numerosi partner di spicco, che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. Tra questi, la Scuola del Fumetto Gulliver di Foggia, che ha fornito supporto tecnico e didattico agli alunni; la Piccola Compagnia Impertinente, attiva nel campo teatrale e culturale; e i registi Pierluigi Bevilacqua, Marco Fortunati e Andrea Gadaleta, che hanno messo a disposizione la loro esperienza nella realizzazione del cortometraggio. Il contributo musicale è stato invece curato dal Conservatorio di Musica Umberto Giordano di Foggia, con la partecipazione del Maestro Marco Fedalto, che ha composto la colonna sonora originale per l’opera.

Tra gli altri partner che hanno reso possibile il progetto, si segnalano la Eva Productions, il MIBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo), il Cineteatro Sala Farina, Grenzi Design, il Mat Museo dell’Alto Tavoliere e Mira Associazione di promozione culturale, tutti impegnati nel promuovere l’arte e la cultura come strumenti di crescita e formazione per le nuove generazioni. L’iniziativa “Ci vuole Pazienza” rappresenta molto più di un semplice omaggio a un grande artista: è la testimonianza di come l’arte e il cinema possano diventare strumenti educativi di grande potenza.

Il progetto “Biographic novel for educational cinema” ha offerto ai giovani studenti dell’Istituto Santa Chiara Pascoli Altamura la possibilità di sviluppare competenze trasversali, confrontandosi con il mondo della narrazione visiva, dell’animazione e della produzione audiovisiva. Un’esperienza che li ha visti protagonisti in prima persona, dalla scrittura delle sceneggiature alla creazione dei disegni, fino alla realizzazione delle animazioni in stop-motion.

Attraverso questa esperienza, gli alunni hanno potuto avvicinarsi a un linguaggio artistico complesso, ma al contempo affascinante, che ha permesso loro di esprimere la propria creatività in maniera originale e consapevole. Il risultato è un cortometraggio che non solo rende omaggio a un grande artista come Andrea Pazienza, ma che dimostra anche il potenziale dei giovani studenti quando messi nelle condizioni di esprimersi attraverso linguaggi innovativi.

L’evento “Ci vuole Pazienza” sarà dunque un’occasione per celebrare l’arte, l’educazione e la creatività, in un contesto che unisce passato e futuro, tradizione e innovazione, sempre con uno sguardo attento alla crescita e alla formazione delle nuove generazioni.

