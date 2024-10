Il Segretario Regionale Pugliese dei Sovranisti per l’Italia e per le Libertà Franco Merafina ha incontrato a San Giovanni Rotondo il Presidente Nazionale Saverio Siorini e il Segretario Nazionale Mino Cartelli e Il Responsabile Nazionale del Dipartimento Arte, Cultura e Tradizioni Popolari Lucio De Salvatore.

“È stata una mattinata di proficuo lavoro in vista delle prossime elezioni comunali e regionali”. Questa la prima dichiarazione a caldo di Merafina. “Un dato è certo: la lista dei Sovranisti per l’Italia e per le Libertà sarà presente sulla scheda nelle sei circoscrizioni provinciali di Puglia.

Ci auspichiamo un centrodestra unito, all’interno del quale siano presenti tutti i partiti ed i movimenti che alla base siano accumunati dalla voglia di riscatto”.

“Siano fatte salve – ha poi concluso Merafina – le specificità e le diversità di ogni componente.

Ed il candidato presidente sia espressione del popolo pugliese, non già delle segrete stanze romane”.