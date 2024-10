Salvemini sottolinea come il settore soffra per l’assenza di nuove leve disposte a intraprendere il mestiere: “Non troviamo persone disposte a lavorare a bordo. Se questa tendenza continua, molte barche rischiano di fermarsi nei prossimi anni”. Oltre alla carenza di lavoratori, un’altra criticità riguarda i prezzi di mercato: “Le triglie, per esempio, vengono pagate a noi solo 2 euro al chilo, ma poi vengono vendute sui mercati a prezzi che possono arrivare fino a 10 o 12 euro. Questo accade perché il nostro mercato ittico non funziona e siamo completamente in balia dei commercianti”.

Domenico Carpano, armatore del Papà Domenico e vicepresidente dell’associazione armatori di Manfredonia, conferma l’abbondanza del pescato nel mare del Gargano, dove “ogni anno aumentano i quantitativi e le varietà di pesce”. Tuttavia, anche Carpano lamenta le difficoltà burocratiche e normative imposte dall’Unione Europea: “Le regole imposte dall’Europa stanno soffocando la nostra economia. Negli anni ’90, il porto di Manfredonia ospitava oltre 400 pescherecci; oggi, ne sono rimasti solo 130”.

Le testimonianze di Salvemini e Carpano evidenziano come la marineria di Manfredonia, pur ricca di risorse, sia messa a dura prova da problemi strutturali che rischiano di compromettere un settore fondamentale per l’economia locale.

Lo riporta Saverio Serlenga, de L’Immediato.