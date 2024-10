Foggia, è allarme furti d’auto al Policlinico. “Allucinante, di mattina, in 17 secondi… totalmente indisturbati” (foto)

Foggia. I furti d’auto all’interno del Policlinico di Foggia stanno diventando un problema sempre più grave, creando sconcerto e frustrazione tra personale e cittadini. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, nonostante la presenza di telecamere di videosorveglianza, i malintenzionati sembrano agire indisturbati, mettendo a segno furti anche in pieno giorno. Il fenomeno, che si è intensificato negli ultimi mesi, sta suscitando preoccupazione non solo per i danni economici, ma anche per il crescente senso di insicurezza all’interno di un luogo che dovrebbe rappresentare un’area protetta per chi lavora e chi si reca per cure mediche.

Uno dei casi più recenti riguarda dei dipendenti del Policlinico foggiano originari di Manfredonia. Gli stessi raccontano a StatoQuotidiano.it come la propria autovettura sia stata rubata proprio nel parcheggio interno. “Ma i furti avvengono ovunque, anche all’ingresso Maternità, anche in zone solitamente considerate sicure”. “Non esiste un’area ospedaliera prediletta dai ladri”, aggiungono, spiegando come i furti avvengano indifferentemente in vari punti del complesso ospedaliero. “Abbiamo saputo di furti della propria vettura nel nuovo parcheggio situato dietro il DEU (Dipartimento di Emergenza e Urgenza). Ciò che risulta più inquietante è l’imprevedibilità dei malfattori: non sembrano avere una zona preferita, ma colpiscono ovunque ci sia una finestra di opportunità”.

“Nel mio caso – dice un altro dipendente originario di Manfredonia – il furto della mia auto è avvenuto il 27 maggio, con mezzo ritrovato il giorno successivo totalmente cannibalizzata” (vedi immagini).

Videosorveglianza e gestione degli ingressi: un sistema inefficace?

La questione cruciale, sollevata da molti dipendenti, riguarda la gestione delle numerose telecamere di sicurezza distribuite in tutta l’area del Policlinico. Nonostante l’apparente copertura capillare degli spazi, i furti continuano a verificarsi indisturbati, sollevando interrogativi sull’effettiva funzionalità e monitoraggio del sistema di sorveglianza. La presenza delle telecamere, sebbene possa fungere da deterrente, non sembra sufficiente a prevenire gli episodi di criminalità.

“Una soluzione potrebbe essere una migliore gestione dell’impianto di videosorveglianza”, dicono le fonti a StatoQuotidiano.it, facendo eco alle richieste di tanti altri lavoratori che vivono con il timore di trovare la propria auto rubata al termine di un lungo turno di lavoro. La proposta di migliorare la gestione delle immagini riprese dalle telecamere punta su una maggiore attenzione nel monitoraggio degli spazi e una più efficace collaborazione con le forze dell’ordine. A questo proposito, diverse denunce contro ignoti sono già state presentate, ma finora non sembrano aver portato a concreti risultati.

Un altro punto dolente riguarda il sistema di accesso all’area del Policlinico, da regolare – ipoteticamente – tramite l’utilizzo di badge magnetici. L’efficacia del sistema è messa in discussione anche dalla facilità con cui i malviventi sembrano aggirarlo, trovando modi per introdursi all’interno e agire senza essere intercettati.

L’appello per maggiore sicurezza e protezione del personale

Di fronte a questa situazione, è chiaro che il personale del Policlinico sente la necessità di un intervento rapido e risolutivo. Infermieri, medici e operatori sanitari già sottoposti a elevati livelli di stress per il lavoro quotidiano si trovano a dover fare i conti con una realtà in cui non si sentono sicuri nemmeno nei luoghi dove dovrebbero essere tutelati. “Lavoriamo ore interminabili in un ambiente che richiede massima concentrazione e responsabilità. Sapere che, al termine del turno, potresti uscire e non trovare più la tua auto aggiunge un ulteriore livello di ansia”, dichiara un altro infermiere che preferisce restare anonimo.

Le richieste dei dipendenti sono chiare: una revisione dell’intero sistema di sorveglianza, con controlli più rigidi e interventi concreti per garantire che chi lavora o visita l’ospedale possa farlo in sicurezza. Alcuni propongono anche un potenziamento del servizio di vigilanza con personale in loco che possa monitorare in tempo reale le telecamere e intervenire prontamente in caso di sospetti. Altri, invece, suggeriscono di intensificare la collaborazione con le forze dell’ordine, affinché vengano incrementati i pattugliamenti nelle aree più sensibili, soprattutto durante le ore serali e notturne, quando i furti tendono a verificarsi con maggiore frequenza.