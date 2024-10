Il borsino dell’olio in Capitanata è previsto per avviarsi ufficialmente la prossima settimana, grazie alla costituzione della nuova Commissione olearea della Camera di commercio di Foggia. Michele Clemente, presidente del Consorzio Daunia Verde e membro della Commissione, esprime la sua sorpresa per il ritardo nell’istituzione di questa iniziativa: “È strano che un borsino dell’olio arrivi così tardi in Capitanata, mentre in altre regioni vocate all’olio, come Bari, è sempre stata presente una commissione prezzi. Questa struttura è essenziale e positiva, in quanto garantisce trasparenza e unione per un prodotto che necessita di indicazioni di mercato chiare”.

Tuttavia, la Camera di commercio precisa che non si tratterà di un borsino nel senso tradizionale, come avviene per i prodotti cerealicoli, ma di una Commissione Prezzi. La delibera di giunta sottolinea che “è opportuno avviare in via sperimentale la rilevazione dei prezzi dell’olio tramite uno strumento snello, per valutare l’interesse del territorio e la rilevanza delle informazioni nella filiera, che presenta caratteristiche produttive e commerciali complesse”.

La Commissione si riunirà ogni giovedì per effettuare un rilevamento del prezzo medio, senza coinvolgere direttamente i produttori. Angelo Miano, presidente di Cia Capitanata, evidenzia che “da due anni chiedevamo l’istituzione di una commissione prezzi per l’olio, e finalmente, grazie al nuovo presidente della Camera, ci siamo riusciti”. Il borsino comprenderà le quotazioni dell’olio d’oliva, delle olive da olio e di quelle da mensa.

Per quanto riguarda la composizione della Commissione, sono stati designati i rappresentanti delle diverse categorie della filiera: sei olivicoltori, tre trasformatori/frantoi e tre imbottigliatori/confezionatori. Alle associazioni agricole sono stati assegnati sette membri: tre da Coldiretti, due più un supplente da Cia e due da Confagricoltura, mentre il nome proposto da Copagri è stato escluso. I rimanenti cinque posti sono stati riservati a rappresentanti della Giunta.

Durante la prossima riunione, si prevede anche l’elezione del presidente della Commissione, con Michele Clemente come potenziale candidato. Questa scelta sarebbe non solo rappresentativa, ma anche diplomatica, contribuendo a risolvere possibili conflitti tra le associazioni agricole, emersi in precedenti fasi elettive del consiglio direttivo della Camera di commercio.

lo riporta retegargano