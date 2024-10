Christopher Ciccone, il fratello minore della celebre popstar Madonna, è scomparso all’età di 63 anni il 4 ottobre 2024, a causa di un cancro. La notizia della sua morte è stata confermata dal suo marito, Ray Thacker, che ha assistito Christopher nei suoi ultimi momenti​. Questo triste evento avviene a pochi giorni di distanza dalla morte della loro matrigna, Joan Clare Ciccone, avvenuta il 24 settembre, anch’essa a causa di un cancro​.

Nato il 22 novembre 1960 a Pontiac, Michigan, Christopher era il quinto di sei figli della famiglia Ciccone. Ha iniziato la sua carriera come ballerino all’inizio degli anni ’80, diventando rapidamente un membro chiave del team di Madonna, apparendo come ballerino di supporto in alcuni dei suoi primi video musicali, come “Lucky Star”​. Con il passare degli anni, ha ricoperto vari ruoli nella carriera della sorella, tra cui quello di direttore artistico per il leggendario Blond Ambition World Tour del 1990 e per il Girlie Show del 1993​.

Oltre al suo lavoro con Madonna, Ciccone ha diretto anche videoclip per artisti come Dolly Parton e Tony Bennett, dimostrando la sua versatilità nel campo della musica e della direzione artistica​. La sua relazione con Madonna è stata oggetto di discussione nel suo memoir del 2008, Life With My Sister Madonna, in cui ha esplorato la loro complessa relazione, rivelando anche come alcune differenze abbiano influenzato il loro legame​.

Christopher Ciccone lascia il marito, il padre Silvio Ciccone e vari fratelli, tra cui Madonna. Il suo contributo al mondo della musica e dell’arte, in particolare attraverso il suo lavoro con la sorella, ha avuto un impatto duraturo nell’industria​.