Incendio a un forno di Manfredonia: Vigili del Fuoco evitano il peggio in via Pulsano

L’allarme è stato lanciato intorno alle 20:00, quando alcuni cittadini hanno notato il fumo denso fuoriuscire dall’edificio che ospita il forno. Subito dopo, le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte con l’obiettivo primario di evitare che il fuoco si estendesse agli edifici circostanti. Grazie alla tempestività dell’intervento e alla professionalità dei soccorritori, si è riusciti a circoscrivere il rogo evitando danni maggiori.

Le autorità locali, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno avviato immediatamente le indagini per determinare le cause esatte dell’incendio. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi. Potrebbe trattarsi di un corto circuito legato agli impianti elettrici del forno o di una combustione accidentale scaturita dal sistema di cottura.