La Turris ospita l'Audace Cerignola al "Liguori"

La Serie C è giunta all’ottava giornata, e per il Girone C l’attenzione è tutta sulla sfida tra Turris e Audace Cerignola, in programma questa sera alle 17:30 allo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco. Le due squadre arrivano all’incontro con stati di forma differenti e il desiderio comune di invertire il recente trend negativo. La Turris si trova in una fase delicata, con soli 6 punti in classifica frutto di una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte. I numeri parlano di un attacco che fatica a trovare il gol, con appena due reti segnate in sette partite, a fronte di una difesa che ha subito ben otto reti.

L’ultima uscita dei corallini è stata pesante: una sconfitta per 4-0 sul campo del Trapani che ha acceso i riflettori sulle difficoltà della squadra di Mirko Conte. Diversa la situazione per l’Audace Cerignola, che con 12 punti staziona nella parte alta della classifica grazie a tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Gli ofantini, pur non attraversando il loro momento migliore, vantano un attacco da nove reti e una difesa che ha concesso solo cinque gol. Tuttavia, anche loro non vincono da tre partite, avendo raccolto solo due punti nelle ultime tre uscite, incluso lo 0-0 casalingo contro la Casertana nell’ultimo turno.

Le sfide tra Turris e Audace Cerignola della passata stagione si sono entrambe concluse in parità: l’andata, giocata a Torre del Greco, si è chiusa sull’1-1 con le reti di D’Andrea per la Turris e Guida per il Cerignola, mentre il ritorno, al “Monterisi”, è terminato 0-0. A testimonianza della tensione che accompagna la gara, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Foggia, a sottolineare l’importanza di garantire sicurezza durante l’incontro.

In casa Turris, nonostante il momento difficile, la società ha confermato la fiducia a mister Mirko Conte, come ribadito in una nota ufficiale: “Il tecnico lombardo gode della piena fiducia della società e dei dirigenti”, smentendo così le voci di un possibile cambio di panchina con l’ipotetico arrivo di Leonardo Menichini. Conte si affida ancora al suo 3-4-2-1, con Giannone e Scaccabarozzi chiamati a supportare l’unica punta Nocerino.

Per quanto riguarda l’Audace Cerignola, mister Giuseppe Raffaele dovrà fare ancora a meno di Jallow, ormai prossimo al rientro ma non ancora disponibile. L’attaccante dovrebbe tornare per la gara contro il Trapani del 20 ottobre. Out anche Ligi, mentre rientrano in gruppo Bianchini e Martinelli, pronti a dare il loro contributo dalla panchina. I gialloblù dovrebbero schierarsi con il consueto 3-5-2, con Salvemini e Gagliano in attacco.

Le probabili formazioni:

Turris (3-4-2-1): Marcone; Esempio, Ndiaye, Ricci; Pugliese, Morrone, Casarini, Onofrietti; Scaccabarozzi, Giannone; Nocerino. A disposizione: Iuliano, Fallani, Castellano, Cocetta, Dramè, Tannor, Solmonte, Trotta, Porro, Desiato. Allenatore: Mirko Conte.

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Gonnelli, Capomaggio, Visentin; Coccia, Tascone, Paolucci, Ruggiero, Russo; Salvemini, Gagliano. A disposizione: Greco, Fares, Parigini, Faggioli, Velasquez, Sainz-Maza, Tentardini, Romano, Lorusso, Iurilli, Ianzano, Carrozza, Di Dio, Bianchini, Martinelli. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Arbitro: Simone Gavini di Aprilia (assistenti Di Meo e Di Dio, IV ufficiale Toro).

