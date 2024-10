Immagine Tecnologia per l’ambiente 4 modi in cui l’hi-tech ci viene in aiuto per salvare il pianeta

Il 2024 si preannuncia un anno cruciale per l’evoluzione tecnologica, con innovazioni che promettono di cambiare profondamente il nostro modo di vivere e lavorare. Dall’intelligenza artificiale alla blockchain, passando per la realtà aumentata e la tecnologia green, le tendenze che vedremo emergere hanno il potenziale di rivoluzionare settori chiave come la sanità, la finanza e l’intrattenimento. Vediamo insieme le 10 tendenze tecnologiche più importanti del 2024.

1. Intelligenza Artificiale Generativa

L’intelligenza artificiale (IA) ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, ma la vera svolta del 2024 sarà l’intelligenza artificiale generativa. Strumenti come ChatGPT hanno già mostrato come le macchine possano creare testi, immagini e persino musica, ma nel 2024 vedremo applicazioni sempre più sofisticate. L’IA generativa non si limiterà a replicare contenuti esistenti, ma contribuirà a creare nuove idee in campi come la progettazione di prodotti, l’intrattenimento e persino la medicina. Secondo Gartner, entro il 2026 il 20% di tutti i contenuti digitali sarà generato dall’IA, ma il 2024 segnerà l’inizio di questa transizione massiccia.

2. Blockchain oltre le Criptovalute

Sebbene la blockchain sia principalmente associata alle criptovalute come Bitcoin ed Ethereum, nel 2024 questa tecnologia sarà adottata in molti altri settori. La blockchain si sta espandendo verso applicazioni come la gestione della supply chain, il voto digitale e la protezione dei dati. Le aziende stanno investendo in soluzioni blockchain per migliorare la trasparenza e la sicurezza dei loro processi. Ad esempio, Walmart ha già implementato una blockchain per monitorare i prodotti alimentari lungo tutta la filiera, garantendo maggiore tracciabilità e sicurezza per i consumatori.

3. Realtà Aumentata e Mista

Con l’arrivo di dispositivi più avanzati come i visori AR e i nuovi occhiali intelligenti, la realtà aumentata (AR) e la realtà mista (MR) continueranno a guadagnare terreno. La combinazione del mondo fisico con elementi digitali permetterà applicazioni senza precedenti, soprattutto nel settore del retail, dell’istruzione e del design. Apple, con il lancio dei suoi visori per la realtà mista nel 2024, potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui interagiamo con l’AR, portando questa tecnologia nelle case di milioni di persone.

4. Tecnologia Green e Sostenibilità

La crisi climatica sta accelerando l’adozione di tecnologie verdi e sostenibili, e il 2024 sarà l’anno in cui vedremo un’esplosione di innovazioni in questo campo. Dal miglioramento delle batterie per i veicoli elettrici all’utilizzo di tecnologie pulite come l’energia solare e l’eolico, la transizione verso un’economia più sostenibile sarà supportata dalla tecnologia. Aziende come Tesla e Rivian stanno già dominando il mercato delle auto elettriche, ma nuove startup stanno emergendo con soluzioni per ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza energetica.

5. Internet delle Cose (IoT) e 5G

Con l’espansione del 5G, l’Internet delle Cose (IoT) diventerà ancora più pervasivo nel 2024. Gli oggetti intelligenti connessi alla rete, come elettrodomestici, sistemi di sicurezza e veicoli, diventeranno parte integrante della nostra quotidianità. Si prevede che il mercato IoT raggiungerà un valore di oltre 1 trilione di dollari entro il 2024, grazie all’aumento delle connessioni e alla maggiore disponibilità di dati in tempo reale. Le città intelligenti saranno uno dei principali beneficiari di questa tecnologia, migliorando servizi come trasporti, gestione dei rifiuti e sicurezza pubblica.

6. Edge Computing

Nel 2024, l’edge computing diventerà sempre più importante per migliorare la velocità e l’efficienza nell’elaborazione dei dati. Con la crescente quantità di dispositivi connessi, il cloud computing da solo non è più sufficiente a gestire la latenza e l’affidabilità richieste dalle nuove applicazioni. L’edge computing porta l’elaborazione dei dati vicino alla fonte, permettendo a dispositivi come auto a guida autonoma e sensori IoT di funzionare in modo più rapido ed efficiente. Secondo IDC, entro il 2025 il 75% dei dati aziendali sarà elaborato “al margine” e non più nei data center centrali.

7. Robotica Avanzata

Nel 2024, vedremo progressi significativi nella robotica, non solo nel settore industriale, ma anche in quello domestico e sanitario. I robot saranno più agili, intelligenti e capaci di svolgere compiti complessi. Un esempio è il robot Tesla Optimus, progettato per assistere nelle attività quotidiane. Nella sanità, i robot saranno utilizzati per eseguire operazioni chirurgiche di precisione e per fornire assistenza ai pazienti, riducendo la necessità di personale umano in contesti critici.

8. Sicurezza Informatica con IA

Con l’aumento delle minacce informatiche, la sicurezza informatica si evolverà rapidamente nel 2024, grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale. Gli algoritmi di machine learning permetteranno di identificare e neutralizzare le minacce in tempo reale, riducendo l’intervento umano. Un report di Cybersecurity Ventures prevede che i danni da cybercrime potrebbero raggiungere i 10,5 trilioni di dollari entro il 2025, ma l’adozione di IA avanzate per la sicurezza potrebbe mitigare questo rischio.

9. Metaverso e Mondi Virtuali

Il concetto di metaverso continuerà a crescere nel 2024, con aziende come Meta (ex Facebook) che stanno investendo miliardi di dollari nello sviluppo di mondi virtuali interconnessi. Il metaverso non sarà solo uno spazio per il gaming o l’intrattenimento, ma anche per l’e-commerce, il lavoro e l’istruzione. Entro la fine dell’anno, si prevede che milioni di persone entreranno a far parte di mondi virtuali per lavorare, socializzare e fare acquisti, creando nuove opportunità per i brand e gli imprenditori.

10. Biotecnologie e Genomica

Infine, il 2024 sarà un anno di svolta per la biotecnologia e la genomica, con tecnologie come CRISPR che consentiranno progressi senza precedenti nella medicina personalizzata. Il sequenziamento del DNA diventerà sempre più accessibile, permettendo a medici e scienziati di sviluppare trattamenti su misura per malattie complesse come il cancro e le malattie genetiche. Il mercato della medicina personalizzata è destinato a raggiungere i 3,5 miliardi di dollari entro il 2024, con applicazioni che vanno dalla diagnosi precoce alle terapie mirate. (nota stampa).