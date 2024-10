Manfredonia: emergenza rifiuti, il Comune corre ai ripari con fototrappole e nuove soluzioni per la raccolta

A Manfredonia si sta affrontando una piaga ormai radicata: l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Nonostante la raccolta differenziata sia stata introdotta con l’utilizzo dei mastelli colorati per facilitare la separazione dei materiali, molti cittadini continuano a ignorare le regole, preferendo lasciare i propri scarti domestici per strada o in luoghi non autorizzati. Questo comportamento non solo viola le normative vigenti, ma danneggia gravemente l’immagine della città e la sua igiene pubblica.

Per arginare un fenomeno che ormai da tempo incide negativamente sul decoro urbano e sulla salute dei residenti, l’amministrazione comunale e l’Ase (Azienda Servizi Ecologici) hanno deciso di intervenire con iniziative mirate a migliorare la situazione. Tra gli obiettivi principali: sensibilizzare la cittadinanza e mettere fine a comportamenti incivili che offendono non solo la collettività, ma anche l’ambiente in cui si vive.

Fototrappole per combattere l’abbandono dei rifiuti

Per contrastare questa emergenza, il Comune ha deciso di adottare un approccio più rigoroso, installando delle fototrappole in varie zone della città. Questi dispositivi consentiranno di monitorare in tempo reale chi lascia rifiuti fuori dai contenitori previsti e violando così le regole della raccolta differenziata. «Grazie alla collaborazione della Polizia Locale, metteremo in atto un piano organizzativo mirato a prevenire e reprimere il fenomeno dell’abbandono illegale dei rifiuti», spiega Valentino. Le sanzioni, infatti, saranno applicate nei confronti di coloro che verranno colti in flagrante dalle telecamere installate.

L’obiettivo di questa iniziativa è duplice: da una parte, si punta a dissuadere i cittadini dall’adottare comportamenti incivili, dall’altra, si intende promuovere il rispetto delle regole e incentivare pratiche responsabili.

Riorganizzazione dei centri di raccolta

Parallelamente a queste misure, l’Ase ha avviato un riassetto nei suoi servizi per migliorare la gestione dei rifiuti in città. Il centro di raccolta situato in via Tratturo del Carmine, che si trovava nella zona ovest di Manfredonia, è stato chiuso in quanto l’immobile, originariamente adibito a mattatoio comunale, è stato inserito tra quelli che saranno alienati e messi a bando. In sostituzione, è in fase di progettazione un nuovo centro di raccolta che sorgerà tra viale Michelangelo e viale Di Vittorio. La struttura sarà operativa a partire dal prossimo ottobre e rappresenterà un punto di riferimento moderno e funzionale per la raccolta differenziata in città.

Nel frattempo, per sopperire alla chiusura del centro di via Tratturo del Carmine, è stata allestita un’isola ecologica mobile, situata nei pressi dell’ex centro, che offre ai cittadini la possibilità di conferire rifiuti organici, indifferenziati, imballaggi in plastica e metalli, carta e vetro. L’isola sarà accessibile dal lunedì al sabato, dalle 7:00 alle 19:00, garantendo così un servizio continuativo e facilmente accessibile durante la fase di transizione. Rimane, inoltre, operativo il centro di raccolta situato in via Sottotenente Troiano, nella periferia est della città, che continuerà a servire i cittadini per le normali attività di conferimento dei rifiuti.

Un appello alla cittadinanza

L’amministrazione comunale spera che le nuove misure e la riorganizzazione del sistema di raccolta possano servire da stimolo per un cambio di mentalità. La lotta all’abbandono dei rifiuti non può infatti basarsi esclusivamente su sanzioni o interventi tecnologici, ma richiede una collaborazione attiva da parte della popolazione. È necessario un maggior senso di responsabilità, che parta dalle piccole azioni quotidiane, come il corretto smaltimento dei rifiuti, per arrivare a un pieno rispetto dell’ambiente urbano.

Manfredonia merita di essere preservata, non solo per il suo patrimonio storico e culturale, ma anche per garantire ai cittadini un ambiente sano e vivibile. Se le nuove iniziative del Comune e dell’Ase riusciranno a sensibilizzare la comunità e ridurre gli episodi di abbandono, si potrà finalmente sperare in una città più pulita, accogliente e rispettosa delle regole.

La battaglia contro l’abbandono dei rifiuti è ancora lunga, ma il Comune di Manfredonia sembra deciso a non fare passi indietro. Grazie alle fototrappole e al nuovo sistema di raccolta, l’amministrazione spera di riportare ordine e decoro in una città che ha bisogno di riscoprire il valore del rispetto reciproco e dell’ambiente in cui vive. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.