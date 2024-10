Max Racing in gara con quattro equipaggi per la corsa al CRZ ph lecceoggi.com

Oggi alle 13:30 è scattato ufficialmente il 12° Rally Terra Sarda, un evento attesissimo dagli appassionati di motori, organizzato dalla Porto Cervo Racing. La competizione, valida per il Campionato Regionale di Zona (CRZ) ACI Sport, si preannuncia decisiva in vista della finale nazionale di novembre in Liguria. La scuderia Max Racing schiera quattro equipaggi con l’obiettivo di raccogliere gli ultimi punti disponibili prima della chiusura della stagione.

Tra i protagonisti principali della corsa sarda troviamo Cosimo Abate, pilota di Montesarchio, e Thomas Borzacchini, copilota di Frosinone, che, a bordo di una Renault Clio Super 1600, puntano alla qualifica per la finale di classe. A difendere i colori bianco-arancio della Max Racing ci sono anche tre equipaggi sardi: Andrea Pisano, in coppia con Alberto Sirigu su Citroen C2 Vts RS Plus; Pietro Lilliu con la copilota Silvia Piras sulla Suzuki Swift Racing Start; e Alessio Atzori, navigato da Filippo Sirigu, su Citroen C2 RS 1600.

Il rally entra subito nel vivo con la PS1 “Arzachena”, lunga 2,09 km, che prenderà il via alle 13:46 e verrà ripetuta alle 17:35. Successivamente, gli equipaggi si cimenteranno nelle prove speciali “S. Antonio di Gallura” (6,80 km) e “Tempio Pausania” (7,02 km), con i primi passaggi previsti rispettivamente alle 14:08 e 15:11 e i successivi alle 17:57 e 19:00. La seconda giornata, domenica, prevede ulteriori tre prove speciali da percorrere due volte: “Aglientu” di 12,42 km (9:06 e 14:29), “Luogosanto” di 9,62 km (9:40 e 14:29) e “Porto Cervo” di 3,13 km (10:30 e 13:00). L’arrivo è previsto per le 15:20 presso il Molo Vecchio di Porto Cervo, dove si terrà anche la cerimonia di premiazione.

In attesa del verdetto del Rally Terra Sarda, la scuderia Max Racing si gode i successi del 14° Rally Porta del Gargano. In quell’occasione, Francesco Tuzzolino e Luigi Cerasi, su Citroen C2 Vts 1.6 Plus, hanno trionfato in classe Rally 4, piazzandosi noni nella classifica generale. Vittoria in classe A6 anche per Alessandro Manco e Daniele Pelagalli a bordo di una Peugeot 106, mentre Matteo Bello, copilota di Alessio De Santis su Peugeot 208 R2b, ha conquistato un podio.

Ottimi risultati anche per Mauro Leo e Marco Agagiù, che su Peugeot 208 RS Tb 1600 hanno ottenuto la vittoria di classe, così come per Pasquale Protopapa e Marco Cucinelli, primi su Citroen C2 Vts RS Plus 1600. A completare il quadro dei successi, Nicola Rivellino e Angela Moffa, su Peugeot 106 1.2 N2, che hanno centrato il primo posto di classe, coronando una prestazione di grande rilievo.

Il Rally Terra Sarda promette spettacolo, adrenalina e colpi di scena, con i team pronti a darsi battaglia per un posto nella finale nazionale.

Lo riporta www.sevenpress.com