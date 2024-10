Mercoledì 23 ottobre, solennità della dedicazione della basilica Cattedrale di Foggia, mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, riceverà l’imposizione del pallio a nome di Papa Francesco da mons. Petar Rajič, Arcivescovo titolare di Sarsenterum e Nunzio Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino.

Il rito si svolgerà alle ore 18.30 nella Cattedrale di Foggia. L’ingresso in Cattedrale è libero (non è richiesto alcun pass). Sarà possibile seguire la celebrazione anche da piazza G. De Sanctis, dove per l’occasione saranno allestiti maxischermi e delle sedie. In caso di maltempo al rito si potrà assistere dalla cripta della Cattedrale.

La solenne celebrazione eucaristica sarà anche trasmessa in TV da Tele Dehon (Puglia e Basilicata canale 19; Calabria canale 86; Campania canale 110) e in in streaming su questa Facebook e sul canale YouTube dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino. Per favorire una maggiore partecipazione, nel pomeriggio di mercoledì 23 ottobre resteranno chiuse tutte le chiese dell’Arcidiocesi.

Il pallio, lo ricordiamo, che simboleggia la comunione dei vescovi con il Papa, è stato consegnato a mons. Ferretti il 29 giugno scorso dal Pontefice. Fino a qualche anno fa il Vescovo di Roma non solo consegnava il pallio ma lo imponeva anche ai nuovi arcivescovi nominati durante l’anno. Francesco ha modificato il rito: dal 2015 il Santo Padre lo consegna solo. L’imposizione si effettua poi nelle Diocesi di appartenenza alla presenza della Chiesa locale e in particolare dei vescovi delle diocesi suffraganee accompagnati dai loro fedeli.

“In questo senso – aveva spiegato l’allora maestro delle cerimonie pontificie, Guido Marini -, si mantiene tutto il significato della celebrazione del 29 giugno, che sottolinea la relazione di comunione e anche di comunione gerarchica tra il Santo Padre e i nuovi arcivescovi; allo stesso tempo, a questo si aggiunge – con un gesto significativo – questo legame con la Chiesa locale”.

Il pallio degli Arcivescovi Metropoliti, nella sua forma attuale, è una stretta fascia di stoffa, di circa cinque centimetri, tessuta in lana bianca, incurvata al centro così da poterlo appoggiare alle spalle sopra la pianeta o casula e con due lembi neri pendenti davanti e dietro, così che – vista sia davanti che dietro – il paramento ricordi la lettera “Y”. È decorato con sei croci nere di seta, una su ogni coda e quattro sull’incurvatura, ed è guarnito, davanti e dietro, con tre spille dorate o argentate.

Un’ultima curiosità: la lana per la confezione dei pallii proviene da agnelli allevati dalle religiose del convento romano di san Lorenzo in Panisperna e offerti ogni anno al Pontefice dai Canonici regolari Lateranensi in occasione della memoria liturgica di sant’Agnese, il 21 gennaio.