Notevole affluenza di pubblico a Siponto per l’ open day 2024: immagini spettacolari. Durante la giornata sono in corso (continuano nel pomeriggio)numerose visite guidate agli scavi per i cittadini e i turisti a cura degli archeologi.

Si potrà conoscere particolare un ampio tratto delle mura urbiche nei pressi dell’anfiteatro romano, di cui è visibile una parte del muro perimetrale, la chiesa medievale e il cimitero individuati nell’area un tempo occupata dall’anfiteatro.

Si stanno svolgendo anche laboratori e attività didattiche, tra cui uno scavo simulato per i più piccoli.

Sono presenti le associazione di rievocazione storica Compagnia d’Arme Stratos e di tutte le contrade del Palio delle contrade delle Torri “Re Manfredi” (Torre dell’Astrologo, Torri San Francesco/De Angelis, Torre Santa Maria, Torre del Fico) gli scavi si animeranno di persone e attività ambientate in età romana e in età medievale. Inoltre, sono stati allestiti vari banchi per illustrare specifiche attività. Anche gli studenti universitari in abiti storici partecipano alla ricostruzione di momenti di vita di Siponto romana e medievale. Viviamo tutti assieme questa bella giornata , vi aspettiamo tutti agli scavi di Siponto.

fotogallery Matteo Nuzziello