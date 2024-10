Sparito medico del San Raffaele, 'aiutateci a trovarlo'

Da venerdì mattina, nessuno ha più notizie di Davide Piccinali, 39 anni, medico specializzando in cardiochirurgia presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Il giovane professionista, originario di Brescia, sembra essere svanito nel nulla dopo aver concluso regolarmente il suo turno di lavoro giovedì sera. La famiglia, preoccupata, ha lanciato l’allarme quando il medico non è rientrato a casa per il fine settimana, come aveva previsto.

I primi a notare la sua assenza sono stati i colleghi dell’ospedale milanese, che non lo hanno visto arrivare al lavoro venerdì mattina, nonostante lo avessero salutato la sera prima senza che nulla lasciasse presagire alcun comportamento anomalo. A confermare la sua scomparsa è stato il fratello Dario, che in queste ore si sta occupando dei rapporti con la stampa e ha sporto denuncia alla Polizia di Milano. “Stiamo ricevendo segnalazioni da diverse persone che dicono di averlo visto, ma al momento non ci sono novità concrete”, ha spiegato il fratello, cercando di mantenere la speranza in un momento di grande preoccupazione.

Davide viveva in affitto in un appartamento situato in via Citumno a Milano, ma quando i poliziotti sono entrati nella casa accompagnati da alcuni colleghi medici e dal proprietario, tutto sembrava perfettamente in ordine. “Non ci sono segni di lotta o elementi che possano far pensare a un evento violento o a una partenza improvvisa”, ha dichiarato Dario. In casa erano presenti tutti i suoi effetti personali, come se Davide avesse lasciato l’appartamento per un breve periodo di tempo.

Giovedì sera, Piccinali aveva terminato il turno in ospedale come al solito. Nessun collega ha notato nulla di insolito: “Era il solito Davide, tranquillo, sempre concentrato sul lavoro”, hanno confermato. Anche la famiglia non ha notato alcun cambiamento nel comportamento del medico, descritto come riservato ma sereno. “Non è una persona che si confronta molto, ma a noi è sempre sembrato tranquillo”, ha aggiunto Dario.

Solo pochi giorni prima della scomparsa, Piccinali era stato a un matrimonio ad Ancona e, di ritorno, si era fermato a Brescia per restituire l’auto alla madre. Aveva confermato che sarebbe tornato in città anche per il weekend successivo, come aveva scritto in un messaggio inviato alla madre. Tuttavia, quel venerdì, di Davide non si è avuta più alcuna notizia.

Da quando la famiglia ha diffuso l’allarme, la notizia ha cominciato a circolare rapidamente sia sui social network sia attraverso i media locali e nazionali. Sono arrivate diverse segnalazioni che hanno alimentato le speranze di un possibile allontanamento volontario, anche se ancora non se ne comprendono le ragioni. Tra le testimonianze raccolte, quella di un autista di pullman che, nella zona di Cascina Gobba a Milano, ha affermato di aver visto un uomo solo a bordo del mezzo, con lo sguardo perso, che corrisponderebbe alla descrizione di Davide. Altra segnalazione è arrivata da un’osteria a Treviglio, dove qualcuno ha creduto di riconoscerlo.

“Il fatto che ci siano persone che lo avrebbero incontrato ci dà speranza, ma al momento non sappiamo davvero cosa sia successo né dove possa essere. È come se fosse scomparso nel nulla”, ha detto il fratello Dario. La famiglia esclude che Davide avesse problemi sentimentali o personali che potessero spingerlo ad allontanarsi. “Non aveva una relazione e la sua unica preoccupazione era il lavoro. Sapevamo che la cardiochirurgia gli richiedeva molto impegno, ma non ci ha mai dato l’impressione di essere sovraccarico di stress o ansie particolari”.

In queste ore difficili, sono numerosi i messaggi di affetto e preoccupazione che stanno arrivando alla famiglia Piccinali, anche da parte di pazienti che hanno conosciuto Davide in ospedale. “Fa piacere, pur in questo momento così delicato, ricevere messaggi di solidarietà da persone che hanno avuto modo di apprezzare la sua professionalità e umanità”, ha raccontato Dario. Ma resta l’angoscia: “Speriamo che questo incubo finisca presto e che Davide possa tornare a casa sano e salvo”.

Nel frattempo, le forze dell’ordine continuano le ricerche, senza tralasciare alcuna pista. Al momento non ci sono elementi che facciano pensare a un gesto estremo, ma neanche indizi concreti che possano spiegare la scomparsa improvvisa. La speranza è che nuove segnalazioni possano far luce su quanto accaduto e permettere di ritrovare Davide il prima possibile.

La città di Brescia e il personale dell’ospedale San Raffaele di Milano seguono con apprensione gli sviluppi, nella speranza che il giovane medico possa fare ritorno al più presto, ponendo fine a giorni di angoscia e incertezza.