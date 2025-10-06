FOGGIA – La Giunta comunale di Foggia ha approvato, con deliberazione n. 214 del 6 ottobre 2025, i documenti tecnici di candidatura per la riqualificazione di Piazza Carlo Villani, un intervento inserito nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Priorità IX “Sviluppo territoriale e urbano”, Azioni 9.1 e 9.2. Si tratta di un passo concreto nel percorso di rigenerazione urbana promosso dal Comune, che mira a restituire vivibilità, qualità estetica e sostenibilità ambientale a uno degli spazi pubblici centrali del tessuto cittadino.

Il contesto del programma regionale

L’iniziativa si inserisce nel quadro della strategia urbana territoriale “Polo Foggia–Ordona–San Severo”, approvata dalla Regione Puglia con Determina n. 226 del 9 giugno 2025. Il programma europeo mira a favorire uno sviluppo integrato e inclusivo delle città, valorizzando patrimonio culturale, sostenibilità ambientale e coesione sociale.

Con l’adesione a questa strategia, Foggia ha scelto di collaborare con i Comuni di Ordona e San Severo in una logica di rete territoriale e di pianificazione condivisa, per accedere ai fondi europei destinati alla rigenerazione delle aree urbane.

L’intervento su Piazza Villani

Il progetto di riqualificazione di Piazza Carlo Villani prevede un investimento complessivo di 1,7 milioni di euro, di cui 940.937,85 euro per lavori soggetti a ribasso, 236.794,80 euro per oneri della manodopera, 26.841,94 euro per la sicurezza e oltre 732mila euro per somme a disposizione della stazione appaltante.

Il piano, redatto dall’ing. Alessandro Orazio Rubino e approvato dall’Area 8 “Rigenerazione Urbana PNRR” diretta dall’arch. Alessia Cordisco, comprende una serie di elaborati tecnici e progettuali dettagliati: relazioni, tavole grafiche, render, documentazione fotografica e piani di sicurezza e manutenzione.

L’obiettivo è restituire alla città un luogo pubblico rinnovato, accessibile e sostenibile, valorizzando il patrimonio urbano esistente con interventi mirati su pavimentazioni, arredi, illuminazione, verde e fruibilità pedonale. Particolare attenzione è riservata alla qualità ambientale e climatica degli spazi, in coerenza con il principio europeo DNSH (“Do No Significant Harm”) che impone di non arrecare danno significativo all’ambiente.