6 Ottobre 2025

6 Ottobre 2025 - ore  09:22

Home // Prima pagina // Blitz contro narcotraffico, 71 indagati in diverse regioni

NARCOTRAFFICO Blitz contro narcotraffico, 71 indagati in diverse regioni

In corso un’importante operazione contro il narcotraffico internazionale, volta a smantellare un’organizzazione criminale radicata sul territorio nazionale

Redazione
6 Ottobre 2025
I Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno portato a termine un’importante operazione contro il narcotraffico internazionale, smantellando un’organizzazione criminale radicata sul territorio nazionale.

Dalle prime ore del mattino, i militari stanno eseguendo 71 provvedimenti nei confronti di altrettante persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso e porto e detenzione abusiva di armi da fuoco.

L’operazione, denominata “Termine”, coinvolge le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata. Nell’attività sono impegnati oltre 400 Carabinieri, con il supporto dei reparti territoriali, dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna”, dei Nuclei Cinofili e dell’11° Nucleo Elicotteri di Cagliari.

Lo riporta ansa.it.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

