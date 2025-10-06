Il 6 ottobre di sette anni fa segnava l’inizio del dramma di Donato Monopoli, il giovane di Cerignola morto nel maggio del 2019 dopo sette mesi di coma, in seguito a una violenta aggressione avvenuta in discoteca per futili motivi.

In questa giornata carica di dolore e memoria, la famiglia di Donato ha voluto ricordarlo con parole toccanti: “Chi l’avrebbe mai immaginato che sette anni fa sarebbe stata l’ultima volta che avremmo incrociato il suo sguardo, l’ultima volta che avremmo ascoltato la sua voce. Sono passati sette anni di dolore, di attesa, di udienze e di silenzi. Sette anni da quando nostro figlio è stato picchiato brutalmente senza motivo”.

La famiglia ricorda il lungo calvario giudiziario seguito alla tragedia: “Abbiamo lottato per avere giustizia, ma il processo ci ha lasciati amareggiati. È stato concesso il rito abbreviato per un reato gravissimo come l’omicidio volontario. Poi, in appello, la verità è stata riscritta: il reato è stato derubricato in omicidio preterintenzionale, con una pena ridotta. Uno schiaffo alla nostra sofferenza”.

Dopo anni di attesa, la Cassazione ha disposto un nuovo processo, prolungando ulteriormente la ricerca di verità: “Come se sette anni non fossero bastati. In questo Paese chi commette un reato sembra spesso più tutelato della vittima. A noi resta solo il vuoto, a chi ha tolto la vita restano i benefici e gli sconti di pena. Noi vogliamo giustizia, quella vera. Non vendetta. Rispetto. Pene certe, severe, senza sconti.”

Lo riporta foggiatoday.it.