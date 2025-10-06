Edizione n° 5846

TRIGIANI Educare alla sostenibilità: rinasce in Puglia la rete dei Centri di educazione all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile

“Una risposta da parte dei territori sopra ogni aspettativa. È segnale di partecipazione e responsabilità collettiva per attuare gli obiettivi dell’Agenda 2030.”

6 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

La Puglia oggi si dota della rete dei Centri di Educazione all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile (CEAS) come passaggio strategico nella costruzione di una cultura condivisa della sostenibilità ambientale e sociale a livello territoriale.
Sono 36 gli enti pubblici territoriali accreditati, distribuiti in maniera omogenea su tutto il territorio regionale — dalle aree costiere ai parchi naturali, dalle città metropolitane ai piccoli comuni.

Si tratta di un accreditamento provvisorio al Sistema Regionale di Informazione, Formazione ed Educazione all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile (INFEAS), che diventerà definitivo al termine di un percorso formativo dedicato.

In coerenza con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e con la Strategia Regionale approvata nel novembre 2023, la Regione Puglia ha adottato il Piano di Educazione per lo Sviluppo Sostenibile e la Cittadinanza Globale – Puglia 2030 (DGR n. 320/2024), che trova nel Sistema INFEAS il principale strumento di attuazione.

La Rete dei CEAS è stata presentata lunedì 6 ottobre nella sede della Regione Puglia di via Gentile a Bari, alla presenza dell’assessora all’Ambiente Serena Triggiani e del direttore del Dipartimento regionale al ramo Paolo Garofoli.

“L’incontro di oggi, di carattere tecnico e informativo – ha commentato l’assessora Triggiani – rappresenta il primo passo operativo verso la piena attivazione della Rete INFEAS Puglia, una rete che mette al centro la conoscenza, la partecipazione e la responsabilità collettiva come strumenti concreti per realizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030 sul territorio regionale.
Educare alla sostenibilità significa costruire cittadini consapevoli, responsabili e pronti a interpretare il proprio ruolo nel cambiamento che l’Agenda 2030 ci chiede di realizzare.
Con la riattivazione del Sistema INFEAS e l’avvio del percorso di accreditamento dei CEAS, la Regione Puglia ha scelto di investire con convinzione su un modello educativo che parte dai territori e valorizza la collaborazione tra enti locali, scuole, università e comunità.
L’adesione di 36 enti pubblici, distribuiti in modo equilibrato su tutto il territorio regionale, è un segnale concreto della volontà collettiva di fare della sostenibilità una priorità condivisa, non solo ambientale ma anche sociale e culturale.”

Il direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Paolo Garofoli, ha aggiunto:

“Il Sistema INFEAS è il tassello di connessione tra la pianificazione e l’attuazione delle politiche di educazione per lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza globale.
La rete dei CEAS pugliesi sarà la forza motrice di un cambiamento culturale diffuso, capace di coinvolgere scuole, cittadini, istituzioni e comunità locali.”

Il processo di riattivazione del Sistema INFEAS è stato avviato a maggio 2025, con un provvedimento della Giunta regionale che ha definito le linee guida e la procedura di accreditamento dei CEAS.
La partecipazione dei territori è stata ampia e capillare, con 36 enti che hanno risposto positivamente all’avviso pubblico, dimostrando una forte volontà di cooperare alla costruzione di una rete regionale stabile e qualificata.

L’accreditamento sarà perfezionato a conclusione del percorso formativo obbligatorio organizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (DIRIUM) dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

Elenco regionale provvisorio dei Centri di Educazione all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile (CEAS) accreditati al Sistema Regionale INFEAS:

SOLINIO – Comune di Cassano Murge

CEAS “TERRE ROSSE” – Comune di Campi Salentina e Comune di Novoli (capofila Campi Salentina)

CEAS “TERRE DI SANT’ELEUTERIO” – Comune di Collepasso (capofila) e Comune di Parabita

CEAS “LITHOS” – Comune di Corato

CEAS “2030LabCrispiano” – Comune di Crispiano

CEAS “CAVA DEI FOSSILI” – Comuni di Cutrofiano, Aradeo, Cursi, Melpignano (capofila Cutrofiano)

CEA di Gioia del Colle – Comune di Gioia del Colle

CEAS “PARCO DI BRUNO” – Comune di Gravina in Puglia

CEAS Parco delle Gravine – Comune di Laterza

Centro Visite P.N.G. del Comune di Lesina – Comune di Lesina

CEAS “TERRA DI MEZZO” – Comune di Martano (capofila), Caprarica di Lecce, Zollino

CEAS “Le Lame” – Comune di Noicàttaro

CEAS “Casa del Mare” – Ente Parco Regionale Naturale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo

CEAS “San Severo Green Hub” – Comune di San Severo

CEAS “BECAP” – Comune di Tuglie (capofila) e Comune di Matino

CEAS “PER LA SOSTENIBILITÀ – Sustainability Center” – Università degli Studi di Bari Aldo Moro

CEAS “Torre Guaceto” – Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

CEAS “Acquaviva delle Fonti” – Comune di Acquaviva delle Fonti

CEAS “Il Nodo Verde” – Comune di Manduria

CEAS “Villa Framarino – Parco Lama Balice” – Comune di Bari

CEAS “Porto Cesareo – Veglie – Leverano” – Comuni di Porto Cesareo (capofila), Veglie, Leverano

CEAS “Hub Ambientale Bitonto” – Comune di Bitonto

CEAS “Nerò” – Comune di Corigliano d’Otranto (capofila)

CEAS “Erchie–Avetrana” – Comuni di Erchie (capofila) e Avetrana

CEAS “Terra del Vento” – Comuni di Bovino (capofila), Orsara di Puglia e Troia

CEAS “Ali sul Mare” – Comune di Manfredonia

CEAS “Hub Ambientale Molfetta” – Comune di Molfetta

CEAS “Il Ginepro” – Comune di Ostuni

CEAS Trepuzzi – Comune di Trepuzzi

CEAS Alta Murgia – Torre dei Guardiani – Parco Nazionale Alta Murgia

CEAS “Ophrys” – Comune di Ruvo di Puglia

CEAS “Terre di Roca” – Comune di Melendugno

CEAS “Costa Otranto – S.M. di Leuca e Bosco di Tricase” – Parco Naturale Regionale omonimo

CEAS “Vito Meterangelo” – Comune di Bisceglie

CEAS “Parco Nazionale del Gargano – Borgo Celano” – Ente Parco Nazionale del Gargano

CEAS “Eduambiente” – Comune di Monte Sant’Angelo

CEAS “Manfredonia Verde” – Comune di Manfredonia

