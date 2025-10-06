Educare alla sostenibilità: rinasce in Puglia la rete dei Centri di educazione all'Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile

La Puglia oggi si dota della rete dei Centri di Educazione all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile (CEAS) come passaggio strategico nella costruzione di una cultura condivisa della sostenibilità ambientale e sociale a livello territoriale.
Sono 36 gli enti pubblici territoriali accreditati, distribuiti in maniera omogenea su tutto il territorio regionale — dalle aree costiere ai parchi naturali, dalle città metropolitane ai piccoli comuni.
Si tratta di un accreditamento provvisorio al Sistema Regionale di Informazione, Formazione ed Educazione all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile (INFEAS), che diventerà definitivo al termine di un percorso formativo dedicato.
In coerenza con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e con la Strategia Regionale approvata nel novembre 2023, la Regione Puglia ha adottato il Piano di Educazione per lo Sviluppo Sostenibile e la Cittadinanza Globale – Puglia 2030 (DGR n. 320/2024), che trova nel Sistema INFEAS il principale strumento di attuazione.
La Rete dei CEAS è stata presentata lunedì 6 ottobre nella sede della Regione Puglia di via Gentile a Bari, alla presenza dell’assessora all’Ambiente Serena Triggiani e del direttore del Dipartimento regionale al ramo Paolo Garofoli.
“L’incontro di oggi, di carattere tecnico e informativo – ha commentato l’assessora Triggiani – rappresenta il primo passo operativo verso la piena attivazione della Rete INFEAS Puglia, una rete che mette al centro la conoscenza, la partecipazione e la responsabilità collettiva come strumenti concreti per realizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030 sul territorio regionale.
Educare alla sostenibilità significa costruire cittadini consapevoli, responsabili e pronti a interpretare il proprio ruolo nel cambiamento che l’Agenda 2030 ci chiede di realizzare.
Con la riattivazione del Sistema INFEAS e l’avvio del percorso di accreditamento dei CEAS, la Regione Puglia ha scelto di investire con convinzione su un modello educativo che parte dai territori e valorizza la collaborazione tra enti locali, scuole, università e comunità.
L’adesione di 36 enti pubblici, distribuiti in modo equilibrato su tutto il territorio regionale, è un segnale concreto della volontà collettiva di fare della sostenibilità una priorità condivisa, non solo ambientale ma anche sociale e culturale.”
Il direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Paolo Garofoli, ha aggiunto:
“Il Sistema INFEAS è il tassello di connessione tra la pianificazione e l’attuazione delle politiche di educazione per lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza globale.
La rete dei CEAS pugliesi sarà la forza motrice di un cambiamento culturale diffuso, capace di coinvolgere scuole, cittadini, istituzioni e comunità locali.”
Il processo di riattivazione del Sistema INFEAS è stato avviato a maggio 2025, con un provvedimento della Giunta regionale che ha definito le linee guida e la procedura di accreditamento dei CEAS.
La partecipazione dei territori è stata ampia e capillare, con 36 enti che hanno risposto positivamente all’avviso pubblico, dimostrando una forte volontà di cooperare alla costruzione di una rete regionale stabile e qualificata.
L’accreditamento sarà perfezionato a conclusione del percorso formativo obbligatorio organizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (DIRIUM) dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
Elenco regionale provvisorio dei Centri di Educazione all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile (CEAS) accreditati al Sistema Regionale INFEAS:
SOLINIO – Comune di Cassano Murge
CEAS “TERRE ROSSE” – Comune di Campi Salentina e Comune di Novoli (capofila Campi Salentina)
CEAS “TERRE DI SANT’ELEUTERIO” – Comune di Collepasso (capofila) e Comune di Parabita
CEAS “LITHOS” – Comune di Corato
CEAS “2030LabCrispiano” – Comune di Crispiano
CEAS “CAVA DEI FOSSILI” – Comuni di Cutrofiano, Aradeo, Cursi, Melpignano (capofila Cutrofiano)
CEA di Gioia del Colle – Comune di Gioia del Colle
CEAS “PARCO DI BRUNO” – Comune di Gravina in Puglia
CEAS Parco delle Gravine – Comune di Laterza
Centro Visite P.N.G. del Comune di Lesina – Comune di Lesina
CEAS “TERRA DI MEZZO” – Comune di Martano (capofila), Caprarica di Lecce, Zollino
CEAS “Le Lame” – Comune di Noicàttaro
CEAS “Casa del Mare” – Ente Parco Regionale Naturale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo
CEAS “San Severo Green Hub” – Comune di San Severo
CEAS “BECAP” – Comune di Tuglie (capofila) e Comune di Matino
CEAS “PER LA SOSTENIBILITÀ – Sustainability Center” – Università degli Studi di Bari Aldo Moro
CEAS “Torre Guaceto” – Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
CEAS “Acquaviva delle Fonti” – Comune di Acquaviva delle Fonti
CEAS “Il Nodo Verde” – Comune di Manduria
CEAS “Villa Framarino – Parco Lama Balice” – Comune di Bari
CEAS “Porto Cesareo – Veglie – Leverano” – Comuni di Porto Cesareo (capofila), Veglie, Leverano
CEAS “Hub Ambientale Bitonto” – Comune di Bitonto
CEAS “Nerò” – Comune di Corigliano d’Otranto (capofila)
CEAS “Erchie–Avetrana” – Comuni di Erchie (capofila) e Avetrana
CEAS “Terra del Vento” – Comuni di Bovino (capofila), Orsara di Puglia e Troia
CEAS “Ali sul Mare” – Comune di Manfredonia
CEAS “Hub Ambientale Molfetta” – Comune di Molfetta
CEAS “Il Ginepro” – Comune di Ostuni
CEAS Trepuzzi – Comune di Trepuzzi
CEAS Alta Murgia – Torre dei Guardiani – Parco Nazionale Alta Murgia
CEAS “Ophrys” – Comune di Ruvo di Puglia
CEAS “Terre di Roca” – Comune di Melendugno
CEAS “Costa Otranto – S.M. di Leuca e Bosco di Tricase” – Parco Naturale Regionale omonimo
CEAS “Vito Meterangelo” – Comune di Bisceglie
CEAS “Parco Nazionale del Gargano – Borgo Celano” – Ente Parco Nazionale del Gargano
CEAS “Eduambiente” – Comune di Monte Sant’Angelo
CEAS “Manfredonia Verde” – Comune di Manfredonia