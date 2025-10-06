A Foggia si accende la polemica sul verde urbano dopo l’abbattimento di alcuni pini in Piazza Padre Pio. Nunzio Angiola (Cambia) denuncia: “Foggia è un cimitero verde”, evidenziando tronchi segati e ceppi abbandonati in diverse zone della città, tra cui via Luigi Treggiari. L’esponente politico accusa l’assessora al verde Lucia Aprile di mancanza di visione e di ripiantumazioni, sottolineando come ogni albero non sostituito rappresenti un debito verso le nuove generazioni e un rischio per la qualità della vita dei cittadini.

L’assessora Aprile risponde: “Sono stati abbattuti quattro pini in piazza Padre Pio, mentre gli altri ceppi risalgono ad abbattimenti precedenti senza sostituzioni”, ma rivendica i risultati ottenuti: 450 nuove piantumazioni dall’inizio del suo mandato, insufficienti però a colmare tutti gli abbattimenti degli ultimi anni.

Aprile conferma l’impegno dell’Assessorato al Verde: è stato stanziato un fondo ad hoc per nuove piantumazioni, comprensivo di supporto irriguo per garantirne l’attecchimento, programmato nel periodo climaticamente più opportuno.

L’assessora precisa anche le difficoltà gestionali: alcune specie, come i pini, presentano criticità legate alla longevità, alla scarsa adattabilità agli ambienti urbani e a patologie fitosanitarie, che ne compromettono la stabilità e la crescita. Aprile conclude sottolineando l’intenzione di seguire linee guida regionali per un Piano del Verde strutturato, che consenta interventi mirati e sostenibili per ciascuna specie presente in città.

Lo riporta foggiatoday.it.