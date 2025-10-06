Foggia, presentato il corso su parità di genere e trattamento nei servizi socio-sanitari

Un percorso formativo per promuovere il rispetto dell’identità di genere e contrastare ogni forma di discriminazione. È questo l’obiettivo del corso rivolto agli operatori dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, organizzato da Regione Puglia e ASL Foggia con il patrocinio della Provincia di Foggia e la collaborazione di Arci.

La presentazione ufficiale si terrà domani, martedì 7 ottobre 2025, alle ore 15.30, nella sala del Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia.

I saluti istituzionali e l’apertura dei lavori

Ad aprire l’incontro saranno i saluti di:

Raffaele Piemontese , vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità;

, vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità; Valentina Romano , assessora al Welfare della Regione Puglia;

, assessora al Welfare della Regione Puglia; Antonio Nigri , direttore generale di ASL Foggia;

, direttore generale di ASL Foggia; Assunta Di Matteo , consigliera di Parità della Provincia di Foggia;

, consigliera di Parità della Provincia di Foggia; Mariella Romano , presidente del Comitato Unico di Garanzia di ASL Foggia;

, presidente del Comitato Unico di Garanzia di ASL Foggia; Domenico Rizzi, presidente Arci.

A introdurre e moderare i lavori saranno la dottoressa Teresa Prisco, esperta in medicina di genere e referente del Tavolo Tecnico Salute e Medicina di Genere di ASL Foggia, insieme alla consulente Anna Michelina d’Angelo. Al termine dei saluti istituzionali è prevista una performance musicale dell’artista H.E.R. (Erma Pia Castriota).

Il programma scientifico

Durante l’evento verranno affrontati temi cruciali legati alla parità di genere e al rispetto delle identità:

“Esiste la parità di trattamento nella parità di genere?” – Prof.ssa Luigia Trabace ;

; “Percorsi di affermazione di genere: dal disagio all’euforia identitaria” – Dott. Francesco Sulla ;

; “Identità di genere: profili giuridici e tutela antidiscriminatoria” – Avv. Roberto Porro ;

; “La medicina nella persona e la nuova frontiera della medicina di genere specifica” – Dott.ssa Rosa Pedale ;

; “Anomalie cromosomiche e alterazioni fenotipiche del sesso” – Dott. Antonio Lacerenza.

“Valorizzare le unicità”

“La formazione è uno strumento essenziale per superare stereotipi e pregiudizi, soprattutto nei servizi socio-sanitari, dove il rispetto dell’identità di genere è parte integrante della cura e dell’accoglienza”, sottolinea la dott.ssa Teresa Prisco, coordinatrice del corso. “Promuovere la cultura della parità di trattamento significa garantire a ogni persona il diritto di essere riconosciuta e valorizzata nella propria unicità”.

Un riferimento importante in questa direzione è la Legge Regionale Puglia n. 25 del 19 luglio 2024, che sancisce il principio di pari opportunità e parità di trattamento rispetto all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alle variazioni delle caratteristiche di sesso. “La norma – aggiunge Prisco – non solo tutela i diritti delle persone LGBTQIA+, ma impegna le istituzioni a sviluppare politiche e azioni concrete”.

Un impegno condiviso

Il corso si propone quindi come strumento di crescita culturale e professionale per chi opera quotidianamente a contatto con le persone, con l’obiettivo di costruire un sistema di accoglienza sempre più inclusivo, equo e rispettoso delle differenze.