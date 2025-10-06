Edizione n° 5845

BALLON D'ESSAI

PACE // Nobel per la pace. L’Occidente premia se stesso (con qualche eccezione). E Trump lo reclama
6 Ottobre 2025 - ore  08:46

CALEMBOUR

FRODE // Prato: maxi frode sull’importazione di auto di lusso, 43 milioni di euro evasi
6 Ottobre 2025 - ore  09:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia, presentato il corso su parità di genere e trattamento nei servizi socio-sanitari

ASL Foggia, presentato il corso su parità di genere e trattamento nei servizi socio-sanitari

La presentazione ufficiale si terrà domani, martedì 7 ottobre 2025, alle ore 15.30

Foggia, presentato il corso su parità di genere e trattamento nei servizi socio-sanitari

ph Immagine Archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Ottobre 2025
Foggia // Lifestyle //

Un percorso formativo per promuovere il rispetto dell’identità di genere e contrastare ogni forma di discriminazione. È questo l’obiettivo del corso rivolto agli operatori dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, organizzato da Regione Puglia e ASL Foggia con il patrocinio della Provincia di Foggia e la collaborazione di Arci.

La presentazione ufficiale si terrà domani, martedì 7 ottobre 2025, alle ore 15.30, nella sala del Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia.

I saluti istituzionali e l’apertura dei lavori

Ad aprire l’incontro saranno i saluti di:

  • Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità;
  • Valentina Romano, assessora al Welfare della Regione Puglia;
  • Antonio Nigri, direttore generale di ASL Foggia;
  • Assunta Di Matteo, consigliera di Parità della Provincia di Foggia;
  • Mariella Romano, presidente del Comitato Unico di Garanzia di ASL Foggia;
  • Domenico Rizzi, presidente Arci.

A introdurre e moderare i lavori saranno la dottoressa Teresa Prisco, esperta in medicina di genere e referente del Tavolo Tecnico Salute e Medicina di Genere di ASL Foggia, insieme alla consulente Anna Michelina d’Angelo. Al termine dei saluti istituzionali è prevista una performance musicale dell’artista H.E.R. (Erma Pia Castriota).

Il programma scientifico

Durante l’evento verranno affrontati temi cruciali legati alla parità di genere e al rispetto delle identità:

  • “Esiste la parità di trattamento nella parità di genere?” – Prof.ssa Luigia Trabace;
  • “Percorsi di affermazione di genere: dal disagio all’euforia identitaria” – Dott. Francesco Sulla;
  • “Identità di genere: profili giuridici e tutela antidiscriminatoria” – Avv. Roberto Porro;
  • “La medicina nella persona e la nuova frontiera della medicina di genere specifica” – Dott.ssa Rosa Pedale;
  • “Anomalie cromosomiche e alterazioni fenotipiche del sesso” – Dott. Antonio Lacerenza.

“Valorizzare le unicità”

“La formazione è uno strumento essenziale per superare stereotipi e pregiudizi, soprattutto nei servizi socio-sanitari, dove il rispetto dell’identità di genere è parte integrante della cura e dell’accoglienza”, sottolinea la dott.ssa Teresa Prisco, coordinatrice del corso. “Promuovere la cultura della parità di trattamento significa garantire a ogni persona il diritto di essere riconosciuta e valorizzata nella propria unicità”.

Un riferimento importante in questa direzione è la Legge Regionale Puglia n. 25 del 19 luglio 2024, che sancisce il principio di pari opportunità e parità di trattamento rispetto all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alle variazioni delle caratteristiche di sesso. “La norma – aggiunge Prisco – non solo tutela i diritti delle persone LGBTQIA+, ma impegna le istituzioni a sviluppare politiche e azioni concrete”.

Un impegno condiviso

Il corso si propone quindi come strumento di crescita culturale e professionale per chi opera quotidianamente a contatto con le persone, con l’obiettivo di costruire un sistema di accoglienza sempre più inclusivo, equo e rispettoso delle differenze.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è una gabbia con sbarre di fortuna.” Claudia Cardinale

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.