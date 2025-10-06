Gaza, Fubini ad Albanese: "Nessuno di noi può sapere che è genocidio"

Un dibattito molto acceso sulla definizione di genocidio a Gaza ha animato la trasmissione In Onda su La7, con un confronto diretto tra Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, e Federico Fubini, editorialista del Corriere della Sera. Albanese non era prevista tra gli ospiti e avrebbe dovuto lasciare lo studio entro le 21.00.

La tensione nasce quando Fubini sostiene che nessuno può stabilire che a Gaza ci sia genocidio, se non storici e giudici, citando la Carta dell’ONU come riferimento. Albanese replica spiegando che la definizione giuridica di genocidio si trova nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948, e non nella Carta ONU del 1945. La giurista ricorda di aver stilato due rapporti sul conflitto a Gaza, ricevuti dal Consiglio dei Diritti Umani e dalla Corte di Giustizia Internazionale, basati su oltre 2.000 testimonianze e prove documentali raccolte in 250 giorni.

Fubini cita invece la guerra tra Russia e Ucraina come esempio di genocidio documentato, ribadendo che è un tema da valutare solo dai giudici. Albanese corregge: “Una commissione delle Nazioni Unite ha concluso che c’è genocidio. Storici israeliani, Ong come B’Tselem e Physicians for Human Rights – Israel, e l’Associazione degli Studiosi sul Genocidio parlano di genocidio. La Corte di Giustizia Internazionale nel gennaio 2024 ha evidenziato il rischio e gli obblighi di prevenzione”.

Il confronto diventa personale quando Fubini tenta di ridurre la credibilità di Albanese citando casi estranei. La relatrice ribadisce con fermezza: “Non è suo compito insegnarmi l’intento, ma c’è un obbligo internazionale di prevenire il genocidio”.

Il dibattito si conclude con Albanese che lascia lo studio, rispettando il tempo previsto, mentre Francesco Giubilei e gli altri ospiti provano a continuare la discussione sul tema della Flotilla e della postura del governo italiano, innescando ulteriori tensioni in studio.

L’episodio evidenzia come la questione del genocidio a Gaza sia un tema altamente controverso e di grande rilevanza internazionale, dove giurisprudenza, testimonianze sul campo e interpretazioni mediatiche si confrontano in maniera molto vivace.

