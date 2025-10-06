Innocenza Starace: “Bonifiche, sanità, lavoro e inclusione. Il mio impegno per una Puglia più giusta e sostenibile” (VIDEO)

Innocenza Starace: “Bonifiche, sanità, lavoro e inclusione. Il mio impegno per una Puglia più giusta e sostenibile” (ph SQ)

Manfredonia (FG) – L’Avvocato Innocenza Starace, consigliera nazionale e co-portavoce provinciale di Europa Verde, si candida alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025 nella lista AVS (Alleanza Verdi e Sinistra), con De Caro Presidente. Una candidatura che nasce dall’esperienza maturata come amministratrice a Manfredonia, dove ha ricoperto l’incarico di assessora all’Ambiente e si è battuta per la bonifica dell’ex area industriale Enichem.

Bonifiche e tutela ambientale: “Il sottosuolo non è ancora bonificato”

Starace denuncia come la situazione delle bonifiche dell’area ex Enichem resti ancora incompleta:

“Il sottosuolo non è ancora stato bonificato, e la parte più preoccupante è quella di competenza dei privati. Nelle aree limitrofe continuano a circolare sostanze cancerogene e metalli pesanti. Tra i miei obiettivi c’è quello di intercettare fondi regionali ed europei per completare la bonifica e restituire salute e dignità ai cittadini”.

Un tema, quello ambientale, che si intreccia con la difesa delle aree protette come l’Oasi Lago Salso e il Bosco in Coronata, colpite da incendi e abbandono.

“La prevenzione deve essere pianificata: servono più fondi, più personale formato e l’uso delle nuove tecnologie come le telecamere a raggi infrarossi. Inoltre, la provincia di Foggia ha bisogno di una base per i Canadair: non possiamo aspettare che arrivino da Bari o Roma quando il fuoco è già fuori controllo”.

Ecoballe e illegalità: “Una piaga che devasta il territorio”

Sulle Ecoballe, l’avvocata Starace parla senza mezzi termini:

“Siamo oggetto di illegalità e di attacchi camorristici. I Comuni non possono essere lasciati soli: la Regione deve fornire fondi immediati per la bonifica di queste aree prima che diventino focolai di incendi e degrado. È una questione di legalità e di tutela della salute pubblica”.

Sanità: “Rafforzare i pronto soccorso e creare una rete territoriale”

Uno dei temi più sentiti è quello della sanità regionale, con particolare riferimento alle liste d’attesa e alle carenze dei pronto soccorso.

“La prima diagnosi salva la vita. Dobbiamo rafforzare i pronto soccorso, in particolare quelli dei centri più interni della provincia, e creare una rete sanitaria interconnessa. I fondi del PNRR devono servire per le Case di Comunità, luoghi dove il cittadino può ricevere una diagnosi e un’assistenza integrata tra sanità e servizi sociali”.

Lavoro e immigrazione regolare: “Gli stranieri sono una risorsa, non un problema”

Sul fronte del lavoro, Starace sottolinea la necessità di una migrazione regolarizzata e dignitosa:

“Le imprese agricole hanno bisogno di lavoratori, ma la burocrazia rallenta tutto. Servono più assunzioni nella Prefettura e mediatori culturali. Gli immigrati che lavorano onestamente nel nostro territorio sono una ricchezza e vanno rispettati, non ghettizzati. Dobbiamo superare i ghetti e garantire condizioni di vita dignitose”.

Infrastrutture: “Migliorare ciò che esiste, senza disboscare”

Sul tema delle infrastrutture e della viabilità, Starace propone un approccio sostenibile:

“Le strade ci sono ma sono in pessime condizioni. Va realizzata una mappa per la manutenzione, non nuove opere che distruggono l’ambiente. Bisogna potenziare la rete idrica, elettrica e digitale: l’accesso all’acqua, alla corrente e ai dati deve essere un diritto per tutti, anche nelle zone rurali del Gargano”.

Violenza di genere: “Servono più centri d’ascolto e formazione”

L’impegno dell’avvocata Starace per i diritti delle donne è noto, anche per la sua partecipazione alla realizzazione del murales dedicato a Giusi, vittima di femminicidio.

“Quel murales è un simbolo di giustizia sociale. Ma serve molto di più: più CAV (centri antiviolenza), più personale specializzato e sportelli d’ascolto nei commissariati, nei carabinieri e nelle scuole. La prevenzione è l’unica vera arma contro la violenza”.

Inclusione e autismo: “Guardare con gli occhi di chi vive la diversità”

Infine, un tema particolarmente caro alla candidata è quello dell’inclusione delle persone autistiche:

“Inclusione significa che tutti devono poter accedere a ogni spazio sociale. Servono stanze di compensazione nei luoghi pubblici, dove le famiglie possano gestire una crisi dei propri figli. È necessario ascoltare i genitori, guardare con i loro occhi, e creare una società realmente accogliente”.

L’Avvocato Innocenza Starace chiude il suo intervento con un impegno personale:

“Che io vinca o meno, continuerò a fare del mio meglio per seguire i temi in cui credo: ambiente, diritti, salute e dignità. È questo il mio modo di servire la Puglia”.