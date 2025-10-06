Edizione n° 5846

Innocenza Starace: "Bonifiche, sanità, lavoro e inclusione. Il mio impegno per una Puglia più giusta e sostenibile" (VIDEO)
6 Ottobre 2025 - ore  12:29

Prato: maxi frode sull'importazione di auto di lusso, 43 milioni di euro evasi
6 Ottobre 2025 - ore  09:22

Manfredonia, completata la rimozione delle ecoballe al "Sciale di Lauro": intervento urgente per la tutela ambientale

ECOBALLE Manfredonia, completata la rimozione delle ecoballe al “Sciale di Lauro”: intervento urgente per la tutela ambientale

Si è concluso con esito positivo l’intervento di bonifica ambientale per la rimozione delle ecoballe dal sito di “Sciale di Lauro”, ex “Lido Romagna”

la situazione è stata dichiarata di urgenza ambientale

Manfredonia. Sciale di Lauro archivio pre incendio (19 dicembre 2024)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Ottobre 2025
Ambiente // Cronaca //

Manfredonia (Foggia), 6 ottobre 2025 – Si è concluso con esito positivo l’intervento di bonifica ambientale per la rimozione delle ecoballe dal sito di “Sciale di Lauro”, ex “Lido Romagna”, una delle aree più critiche del territorio comunale. L’operazione, avviata dal Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile – Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche del Comune di Manfredonia, è stata formalmente chiusa con la liquidazione del servizio disposta dal dirigente, ing. Lucio Barbaro, con determinazione n. 1639 del 9 settembre 2025.
La vicenda ha avuto origine nel gennaio 2024, quando il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale dei Carabinieri di Foggia ha accertato la presenza di rifiuti compressi (ecoballe) depositati in modo illecito nell’area costiera di Sciale di Lauro, procedendo al sequestro probatorio del sito.
Dopo una lunga trafila autorizzativa, nel giugno 2024 la Procura della Repubblica di Foggia ha concesso al Comune l’accesso all’area per le necessarie analisi e, successivamente, per la rimozione dei materiali pericolosi.

Nel luglio 2025, a seguito di episodi di incendio che hanno interessato parte del deposito, la situazione è stata dichiarata di urgenza ambientale. Con la determinazione n. 1337 del 17 luglio 2025, l’amministrazione ha approvato un progetto di intervento straordinario, prevedendo una spesa complessiva di 182.744,69 euro per lavori, servizi e oneri vari.

L’appalto per la rimozione delle ecoballe è stato affidato, tramite procedura telematica e con urgenza, alla ditta Spagnuolo Ecologia srl di Manfredonia, azienda specializzata nel settore e dotata di impianto autorizzato per il conferimento dei rifiuti.
L’offerta presentata dalla società, con un ribasso del 7,7%, ha fissato l’importo dell’intervento a 149.068,91 euro IVA inclusa. Il contratto è stato sottoscritto il 24 luglio 2025, e i lavori si sono conclusi il 6 agosto 2025, con il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Con la determinazione del 9 settembre 2025, il Comune ha approvato il certificato di regolare esecuzione e ha disposto la liquidazione della fattura n. 895 del 29 agosto 2025 per 130.711,80 euro, coperta dal capitolo 4748 del bilancio comunale 2025.

A cura di Michele Solatia.

2 commenti su "Manfredonia, completata la rimozione delle ecoballe al “Sciale di Lauro”: intervento urgente per la tutela ambientale"

  2. E a pagare sono sempre i FESSI contribuenti dei cittadini.
    Per evitare che fra non molto ci saranno di nuovo altri cumuli di rifiuti, facciamo funzionare le foto trappole e arrestare tali BASTARDI di parassiti.

Lascia un commento

Nessun campo trovato.