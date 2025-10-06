Edizione n° 5846

6 Ottobre 2025

6 Ottobre 2025 - ore  09:22

Manfredonia, emergenza topi in città: la segnalazione del Comandante Marasco

TOPI Manfredonia, emergenza topi in città: la segnalazione del Comandante Marasco

Cresce la preoccupazione tra i cittadini di Manfredonia per la presenza di ratti che, secondo diverse segnalazioni, si aggirerebbero nelle strade della città

Michele Solatia
6 Ottobre 2025
Manfredonia, 6 ottobre 2025 – Cresce la preoccupazione tra i cittadini di Manfredonia per la presenza di ratti che, secondo diverse segnalazioni, si aggirerebbero nelle strade della città, in particolare nella zona di Monticchio, tra via Galileo Galilei e via Tito Serra.

A denunciare pubblicamente la situazione è Giuseppe Marasco, capogruppo consiliare e comandante nazionale degli Ispettori Ambientali Territoriali Forestali Ittici Zoofili del Corpo Volontari CIVILIS di Manfredonia, che ha inviato una PEC protocollata al n. 53204 indirizzata al Sindaco e all’Assessora all’Ambiente del Comune.

«Segnalo una situazione di grave disagio che sta interessando la nostra città – scrive Marasco – con la presenza di topi che fuoriescono dalle griglie stradali. Si tratta di un problema che rappresenta un rischio per la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini».

Nella nota, corredata da due fotografie a testimonianza del fenomeno, il comandante invita l’amministrazione comunale a intervenire con urgenza per individuare le cause del problema e predisporre un’ispezione delle griglie e delle infrastrutture cittadine, al fine di avviare misure di prevenzione e controllo.

«Sono disponibile – aggiunge Marasco – a collaborare con l’amministrazione per contribuire alla risoluzione del problema e alla tutela della salute pubblica».

La segnalazione è solo l’ultima di una serie di denunce provenienti da residenti di varie zone della città, che lamentano un aumento della presenza di ratti negli ultimi mesi. Si attende ora la risposta del Comune e l’attuazione di interventi di derattizzazione e monitoraggio ambientale.

A cura di Michele Solatia.

3 commenti su "Manfredonia, emergenza topi in città: la segnalazione del Comandante Marasco"

  1. Le strade di Manfredonia sono sporche e dopo l’estate sono peggiorate. I ragazzi assunti quest’estate vanno riassunti dall’ASE
    Investite sulle assunzioni e no sui mastelli
    Vicino casa sono 15 giorni che non si vede un operatore ecologico,io che abito a pianoterra sono costretta a raccogliere schifezze per strada per non ritrovarle in casa
    Apriamo gli occhi e pensiamo alla nostra città e no alle stronzate

