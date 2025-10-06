Manfredonia, giovani su bici elettriche insultano e sputano ai passanti: “Non c’è modo di fermarli”

Manfredonia, 5 ottobre 2025. Paura e indignazione tra i cittadini per un episodio accaduto nella serata di ieri nei pressi della stazione cittadina, lungo la strada che conduce alla Chiesa di Sant’Andrea a Siponto, una zona abitualmente frequentata da persone che camminano o fanno attività fisica.

Secondo la segnalazione giunta in redazione, due ragazzi su biciclette elettriche avrebbero attraversato la zona insultando pesantemente e sputando contro i passanti, per poi allontanarsi ad alta velocità. “Sono velocissimi, non c’è modo di fermarli o riconoscerli”, ha riferito il testimone che, per ragioni di sicurezza, ha chiesto di restare anonimo.

Il comportamento dei giovani ha destato forte preoccupazione tra i cittadini, anche per le possibili conseguenze su persone più fragili, come bambini o adolescenti. “Se lo facessero a dei ragazzini o ragazzine, con tutta la fragilità e insicurezza di quell’età?”, si chiede l’autore della segnalazione, che lancia un appello affinché le autorità competenti possano intervenire per garantire maggiore sicurezza lungo i percorsi pedonali.

Al momento non risultano denunce ufficiali, ma diversi cittadini sui social hanno dichiarato di aver notato negli ultimi giorni gruppi di giovani sfrecciare in sella a bici elettriche a velocità sostenuta, anche in zone pedonali.

A cura di Michele Solatia.