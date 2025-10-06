Manfredonia, 5 ottobre 2025. Paura e indignazione tra i cittadini per un episodio accaduto nella serata di ieri nei pressi della stazione cittadina, lungo la strada che conduce alla Chiesa di Sant’Andrea a Siponto, una zona abitualmente frequentata da persone che camminano o fanno attività fisica.
Secondo la segnalazione giunta in redazione, due ragazzi su biciclette elettriche avrebbero attraversato la zona insultando pesantemente e sputando contro i passanti, per poi allontanarsi ad alta velocità. “Sono velocissimi, non c’è modo di fermarli o riconoscerli”, ha riferito il testimone che, per ragioni di sicurezza, ha chiesto di restare anonimo.
Il comportamento dei giovani ha destato forte preoccupazione tra i cittadini, anche per le possibili conseguenze su persone più fragili, come bambini o adolescenti. “Se lo facessero a dei ragazzini o ragazzine, con tutta la fragilità e insicurezza di quell’età?”, si chiede l’autore della segnalazione, che lancia un appello affinché le autorità competenti possano intervenire per garantire maggiore sicurezza lungo i percorsi pedonali.
Al momento non risultano denunce ufficiali, ma diversi cittadini sui social hanno dichiarato di aver notato negli ultimi giorni gruppi di giovani sfrecciare in sella a bici elettriche a velocità sostenuta, anche in zone pedonali.
A cura di Michele Solatia.
5 commenti su "Manfredonia, giovani su bici elettriche insultano e sputano ai passanti: “Non c’è modo di fermarli”"
Scommetto che questi sono sempre gli stessi due che girano in 2 su una bici elettrica vestiti di nero
Il comune fa le ordinanze.
Ma poi chi controlla?
NESSUNO.
Verbali denunce e sequestri dei mezzi,fanno passare subito le fantasie a questi imbecilli
In assenza di iniziative da parte dell’Autorità preposta si potrebbe organizzare un bel ” tiro al volo ” utilizzando dei sassi da parte di persone con una buona mira.
Non è vero che non esistono denunce, ma la denuncia ad un mio amico vittima di questi figli di una pu…na (è l’unico modo per definire questi balordi!) non è stata concessa farla perché nonostante fossero stati fermati sono risultati minorenni e addirittura minacciato dalla polizia in quanto avrebbe sequestrato un minorenne! Paura? Io no! Non l’avrei, datemi solo l’occasione di trovarvi faccia a faccia con sto stronzo e giro che gli faccio passare la voglia di fare i guappi, e poi mi presentassero pure i loro genitori così vediamo se è colpa loro o della famiglia incapace di controllarli.
…e secondo me vanno pure a scuola perché le bravate le compiono il sabato sera e la domenica oltre che in tutta l’estate specie in Siponto.