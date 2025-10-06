Edizione n° 5846

STARACE // Innocenza Starace: “Bonifiche, sanità, lavoro e inclusione. Il mio impegno per una Puglia più giusta e sostenibile” (VIDEO)
6 Ottobre 2025 - ore  12:29

FRODE // Prato: maxi frode sull’importazione di auto di lusso, 43 milioni di euro evasi
6 Ottobre 2025 - ore  09:22

Manfredonia, giovani su bici elettriche insultano e sputano ai passanti: "Non c'è modo di fermarli"

SPUTANO Manfredonia, giovani su bici elettriche insultano e sputano ai passanti: “Non c’è modo di fermarli”

Paura e indignazione tra i cittadini per un episodio accaduto nella serata di ieri nei pressi della stazione cittadina

Ragazzini su bici elettriche - Fonte Immagine non riferita al testo: Facebook, Antonio Luciani

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 5 ottobre 2025. Paura e indignazione tra i cittadini per un episodio accaduto nella serata di ieri nei pressi della stazione cittadina, lungo la strada che conduce alla Chiesa di Sant’Andrea a Siponto, una zona abitualmente frequentata da persone che camminano o fanno attività fisica.
Secondo la segnalazione giunta in redazione, due ragazzi su biciclette elettriche avrebbero attraversato la zona insultando pesantemente e sputando contro i passanti, per poi allontanarsi ad alta velocità. “Sono velocissimi, non c’è modo di fermarli o riconoscerli”, ha riferito il testimone che, per ragioni di sicurezza, ha chiesto di restare anonimo.

Il comportamento dei giovani ha destato forte preoccupazione tra i cittadini, anche per le possibili conseguenze su persone più fragili, come bambini o adolescenti. “Se lo facessero a dei ragazzini o ragazzine, con tutta la fragilità e insicurezza di quell’età?”, si chiede l’autore della segnalazione, che lancia un appello affinché le autorità competenti possano intervenire per garantire maggiore sicurezza lungo i percorsi pedonali.

Al momento non risultano denunce ufficiali, ma diversi cittadini sui social hanno dichiarato di aver notato negli ultimi giorni gruppi di giovani sfrecciare in sella a bici elettriche a velocità sostenuta, anche in zone pedonali.

A cura di Michele Solatia.

5 commenti su "Manfredonia, giovani su bici elettriche insultano e sputano ai passanti: “Non c’è modo di fermarli”"

  1. Scommetto che questi sono sempre gli stessi due che girano in 2 su una bici elettrica vestiti di nero

  2. Il comune fa le ordinanze.
    Ma poi chi controlla?
    NESSUNO.
    Verbali denunce e sequestri dei mezzi,fanno passare subito le fantasie a questi imbecilli

  3. In assenza di iniziative da parte dell’Autorità preposta si potrebbe organizzare un bel ” tiro al volo ” utilizzando dei sassi da parte di persone con una buona mira.

  4. Non è vero che non esistono denunce, ma la denuncia ad un mio amico vittima di questi figli di una pu…na (è l’unico modo per definire questi balordi!) non è stata concessa farla perché nonostante fossero stati fermati sono risultati minorenni e addirittura minacciato dalla polizia in quanto avrebbe sequestrato un minorenne! Paura? Io no! Non l’avrei, datemi solo l’occasione di trovarvi faccia a faccia con sto stronzo e giro che gli faccio passare la voglia di fare i guappi, e poi mi presentassero pure i loro genitori così vediamo se è colpa loro o della famiglia incapace di controllarli.

  5. …e secondo me vanno pure a scuola perché le bravate le compiono il sabato sera e la domenica oltre che in tutta l’estate specie in Siponto.

Lascia un commento

